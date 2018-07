Cellou Dalein écarté de l’administration de la Présidence sous Sékou Touré ? Le droit de réponse de l’UFDG

Suite à notre article, Cellou Dalein-Sékou Touré : pourquoi tant de désamour ?, le responsable de la communication de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti d’opposition guinéenne Alpha Boubacar Bah a réagi mardi à « l’interprétation subjective » qui a été faite des propos de leader du parti qui était dimanche dernier à l’Assemblée générale du ‘’lafidi’’, à Matoto. Droit de réponse…

« Nous avons lu avec indignation un article sur Mediaguinee, signé Mediaguinee, ça veut dire que ça engage la rédaction, avec un titre qui ne correspond pas au contenu de l’article qui s’appelle « pourquoi tant de désamour entre Cellou Dalein et Sékou Touré ?». Ça, c’est des insinuations très mal fondées. Nous disons que cette sortie de Cellou Dalein devrait plutôt pousser les Guinéens à savoir que son combat contre les violations des droits humains n’a pas commencé avec son engagement politique. Il l’a fait donc longtemps, parce que la réalité c’est quoi ? Lorsqu’il était un jeune fonctionnaire de vingt-cinq ans, il faisait partie d’un cercle restreint qui travaillait avec le président Sékou Touré sur des sujets d’intérêt national et de par ses compétences et de par la pertinence de ses interventions, Sékou Touré l’admirait et l’aimait bien. Donc à un moment donné le Président de la République qui était Sékou Touré a voulu passer par son témoignage pour atteindre un autre cadre du pays, ce que Cellou Dalein a refusé. Je crois que le peuple de Guinée devrait plutôt saluer le courage de Cellou Dalein qui, au lieu de faire comme les autres, c’est-à-dire dénoncer ou calomnier un cadre, a plutôt sauvé le cadre en ne disant rien, en ne s’associant pas au tout-puissant Sékou Touré pour régler des comptes à un cadre du pays. Je vous dis que ce cadre n’est pas de la communauté de Cellou Dalein, il n’avait aucun lien particulier avec Cellou Dalein, sinon qu’il a été son patron. Donc prendre cela sous l’angle de l’ethnocentrisme ou bien de la haine que Cellou aurait contre Sékou Touré, donc contre une certaine communauté, c’est malheureux pour notre pays, parce que dans notre pays, malheureusement, tout est analysé sous le prisme de l’ethnie, parce que je suis convaincu si c’était un autre leader qui avait fait cette déclaration, l’opinion allait plutôt parler de ce caractère d’engagement contre les violations des droits humains, au lieu d’aller spéculer sur une supposée haine de Cellou Dalein contre une personnalité qui de toutes les façons n’est pas non plus le saint des saints, tous les Guinéens le savent mais la sortie de Cellou Dalein n’allait pas dans ce sens.

L’interprétation vise à opposer Cellou et Sékou et parallèlement les communautés des deux leaders, et ça c’est le travail des communautaristes militant du RPG et nous, nous n’allons pas tomber dans ce piège-là. Je dis que l’objectif c’était de démontrer que l’interprétation qui devrait être faite de cette déclaration, c’est que l’engagement de Cellou Dalein dans la lutte contre la violation des droits humains ne date pas d’aujourd’hui, il a eu le courage que beaucoup de Guinéens n’auraient pas eu, le courage de dire non à Sékou Touré pour sauver un compatriote. Donc, le peuple de Guinée devrait saluer cet engagement du jeune qui en ce moment n’avait que vingt cinq ans. Il pouvait faire ce témoignage pour peut-être se faire aimer par Sékou Touré et avoir des avantages de la part du Président de la République. Il pouvait aussi avoir peur pour sa vie, parce qu’on sait ce qui se passait en ce moment. Mais il a pris ses responsabilités et il a été courageux. A cause de son courage, ce monsieur dont il s’agit, est encore vivant. Donc nous n’avons pas aimé cette interprétation que ça soit sur Facebook comme le font les militants du RPG, mais c’est compréhensible c’est de bonne guerre, mais qu’un site aussi sérieux que Mediaguinée entre dans ce jeu et aille faire des analyses subjectives, ce n’est pas bien pour notre pays, parce que vous êtes de la presse et vous devez être neutres, ne pas faire des jugements de valeur lors qu’il s’agit des leaders politiques et des personnalités de notre pays. Dans cet article vous l’avez cité, mais avant de le citer, il y a eu deux trois paragraphes dont le contenu était un jugement de valeur, ce qui n’est pas bien, en tout cas de notre point de vue pour un journal aussi sérieux que Mediaguinee »

MISE AU POINT DE MEDIAGUINEE

En parcourant la réaction du responsable de Communication de l’UFDG, on s’aperçoit que c’est plutôt le message de Mediaguinee qui a été travesti. A notre niveau, nous estimons que M. Cellou Dalein Diallo est un homme public. Donc, ses propos et gestes intéressent tout le monde, en particulier la presse qui a le devoir de les analyser et même de les critiquer.

Pour notre part, la responsabilité du terme ‘’communauté’’ incombe exclusivement à l’auteur de ce droit de réponse. A Mediaguinee, nous avons une vision globale des Guinéens : elle ne saurait être ni parcellaire ni communautaire.

