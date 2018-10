‘’Si Cellou Dalein essaye de venir à la tannerie ou à l’esplanade du stade, il sera dispersé’’, prévient Baffoé

L’opposition républicaine a décidé de battre le pavé ce mardi sur l’Autoroute Fidel Castro. Selon elle, cette marche pacifique est une manière d’exprimer sa colère contre les irrégularités enregistrées dans l’installation des exécutifs communaux. Une marche qui est interdite par les autorités communales de Matoto et de Dixinn.

Joint ce matin, le Commandant des unités d’intervention de la police, Ansoumane Camara ‘’Baffoé » qui dit être déjà sur le terrain a promis qu’il n’y aura pas de marche. ‘’Les instructions que j’ai reçu aujourd’hui, c’est qu’il n’y aura pas de marche. Et toute personne qui va tenter d’entraver ces instructions sera dispersée. Et si la personne persiste, elle sera arrêtée et déposée devant le juge ou le procureur de la République’’, a-t-il déclaré.

Parlant du chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo qui est à la tête de cette marche, il (Commandant des unités d’interventions de la police) a prévenu : « S’il essaye de regrouper les gens et tenir coute que coute qu’il faut qu’il vienne à la tannerie ou à l’esplanade du stade, il sera dispersé…’’

Elisa Camara

+224 654 95 73 22