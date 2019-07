Cellou Dalein: ‘’Kèlèfa Sall n’a pas survécu au coup de force dont il a été victime de la part d’Alpha Condé’’

Le chef de file de l’opposition guinéenne n’a pas été traversé par mille réponses au sujet de la mort samedi à Conakry de l’ex président de la Cour constitutionnelle. Cellou Dalein Diallo qui présidait cet après-midi l’assemblée générale ordinaire de son parti, n’a pas dissocié la mort de Kèlèfa Sall à sa destitution à la tête de cette institution.

« Nous avons perdu un grand patriote aujourd’hui, Kèlèfa Sall n’est plus ! Il n’a pas survécu à l’injustice, à la brutalité, au coup de force dont il a été victime de la part d’Alpha Condé », a lancé le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Kèlèfa Sall, qui a dirigé la Cour constitutionnelle de 2015 à 2018, est décédé ce samedi 27 juillet à Conakry des suites de maladie. Il avait été destitué par ses pairs, qui lui reprochaient de mauvaise et solitaire gestion.

Pour le président de L’UFDG, Kèlèfa Sall était brisé et meurtri par cette destitution.

« Kèlèfa Sall que j’ai vu il y a quelques mois, il était brisé, meurtri. Vous savez l’injustice est parfois plus douloureuse que la maladie. Parce que la manière cavalière, brutale et illégale dont on l’a destitué, l’avait profondément marqué. Simplement vous connaissez le motif, c’est parce qu’il s’était exprimé contre la modification de la constitution à des fins de troisième mandat. C’est pour vous dire que Alpha va être impitoyable. Il va essayer mais le peuple de Guinée est grand, Dieu est grand. Il est prêt à tout, il a destitué ce brillant magistrat, cet homme de conviction, ce patriote pour pense-t-il avoir le boulevard pour son troisième mandat mais aujourd’hui il y a plusieurs Kèlèfa Sall en Guinée et au sein du FNDC. Son projet ne passera pas », a rassuré le président de l’UFDG qui rentre d’un long périple qui l’a conduit en France, au Royaume Uni et aux Etats-Unis d’Amérique.

Thierno Sadou Diallo

