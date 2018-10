Cellou Dalein Diallo: ‘’si l’accord n’est plus valable, nous allons revendiquer la publication des vrais résultats’’

L’accord de sortie de crise signé le 8 août dernier entre opposition, mouvance et gouvernement risque de voler en éclat dans les prochains jours.

Ce samedi 13 octobre, Le chef de file e de l’opposition guinéenne entouré de ses pairs a laissé entendre que l’opposition va marcher pour la publication des « vrais résultats ». Cellou Dalein Diallo, très en colère contre la façon dont les exécutifs des conseils communaux sont en train d’être installés, a appelé ses militants de redescendre dans la rue.

« Nous n’accepterons plus de nous soumettre aux caprices d’un pouvoir aux abois. Nous sommes aussi déterminés à combattre toutes les dérives, pour que nos droits soient respectés, pour que nos lois soient respectées, pour que la loi fondamentale soit respectée (…) Nous venons de sortir d’une réunion, au cours de laquelle réunion, nous avons décidé de reprendre le combat. Le lundi et le mardi, ça sera une ville morte sur l’ensemble du territoire nationale. Parce qu’ils ne veulent pas comprendre, Alpha Condé ne veut pas comprendre », a dit le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Par ailleurs, le leader de l’UFDG très remonté contre le pouvoir, a laissé exploser sa colère. Pour lui, le pouvoir veut fouler aux pieds la dignité de l’opposition.

« Nous avons signé un accord le 8 août et c’est cet accord qu’ils sont en train de fouler aux pieds, si l’accord n’est plus valable, nous sortons pour revendiquer la publications des vrais résultats, nous avons eu 23 sièges à Dubréka, 22 à Kindia, ce qui nous aurait permis de constituer tout seul, sans aucune alliance, l’exécutif. A Dixinn, on a eu 17 sièges, on nous a enlevé 4 pour les attribuer à la coalition dirigée par Aboubacar Soumah, nous avons renoncé à tout ça pour la paix. Aujourd’hui, ils nous disent qu’on ne peut pas appliquer ça, mais nous allons leur montrer que nous n’accepterons pas l’humiliation, il faut que vous vous mobilisiez à partir de lundi pour montrer à l’opinion nationale et internationale que l’UFDG n’est pas prête à fléchir, s’ils pensent que c’est terminé…. Trop c’est trop, on ne plus accepter. Pour qui ils nous prennent? Ils veulent fouler aux pieds l’accord et la dignité de l’opposition. A partir de lundi, il faut qu’on sorte dans toute la Guinée, on doit marcher pour exiger le respect de la loi, le respect des accords. On a fait des concessions inacceptables, on l’a fait depuis 2010 mais on ne le fera plus », a insisté le chef de file de l’opposition.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39