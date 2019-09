Cellou Dalein : ‘’le chronogramme décliné par le président de la CENI n’est pas réaliste, pas faisable’’

Depuis l’annonce par la commission électorale nationale indépendante (CENI) de la date des élections législatives, des voix discordantes fusent un peu partout au sein de l’opposition. Ce samedi, alors qu’il présidait l’assemblée générale de son parti, le chef de file de l’opposition a rejeté en bloc le chronogramme annoncé par la commission électorale. Pour Cellou Dalein Diallo, la date du 28 décembre 2019 n’est pas réaliste pour les législatives.

« Vous vous interrogez sans doute pourquoi cette précipitation pour les élections législatives, avec un chronogramme sur mesure pour bâcler ces élections. Ces élections devaient avoir lieu depuis l’année dernière, pourquoi n’avait-on pas mis à la disposition de la CENI les ressources qu’il faut pour qu’elles se tiennent à la date prévue ? Maintenant on veut organiser ces élections en 100 jours, or les techniciens, les commissaires de la CENI, toute sensibilité confondue, à Kindia, avaient estimé qu’il faut 235 jours, à partir de la mise à disposition des moyens pour organiser de bonnes élections. Ce n’est qu’à la mi-août qu’on a mis des moyens à la disposition de la CENI et elle dit qu’elle peut organiser les élections en 100 jours. Si quelqu’un gare un bus ici et vous dit qu’il peut vous déposer à Labé en 2 heures, vous allez monter dans ce bus ? », interroge le président de l’union des forces démocratique de Guinée (UFDG) et de continuer en affirmant que la CENI veut organiser ces élections parce que c’est le Président qui le veut.

« Le chronogramme décliné par Monsieur le président de la CENI n’est pas réaliste, n’est pas faisable. Alors qu’est-ce qu’ils veulent ? Mais pourquoi la Guinée est comme ça, on sait pertinemment que c’est impossible d’organiser de vraies élections dans ce délai. On dit qu’on peut parce qu’Alpha Condé a dit qu’il faut. L’indépendance de la CENI n’est plus là », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

