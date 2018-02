Cellou Dalein, Mamadou Sylla et Fodé Bangoura se retrouvent (ensemble)…13 ans après

Quand la politique rapproche. Le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo a reçu dimanche à son domicile de Dixinn ses tombeurs d’hier le richissime homme d’affaires et président de l’UDG Elhadj Mamadou Sylla et le leader du PUP Elhadj Fodé Bangoura, ancien coordinateur des actions du gouvernement sous Lansana Conté. Les trois anciens proches du défunt président guinéen ont échangé, selon nos sources, autour des élections communales du 4 février et sur le jeu des alliances.

Le 5 avril 2005, Cellou Dalein Diallo alors Premier ministre, pris au piège des querelles d’intérêt, est démis de ses fonctions au petit matin pour »faute lourde », 15 mois après sa nomination. Fodé Bangoura, jusque-là dans l’ombre de Conté, malade, est propulsé ministre d’Etat aux affaires présidentielles, coordonnateur des actions gouvernementales.

