Cellou Dalein : ‘’nous ne sommes pas une opposition armée, qui cherche à avoir le pouvoir par tous les moyens’’

Le chef de l’opposition guinéenne Cellou Dalein n’est pas d’accord avec l’idée selon laquelle c’est l’opposition qui privilégie les dialogues et les accords politiques.

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) avec ses pairs de l’opposition républicaine qui animait une conférence ce mardi 11 décembre à Conakry a estimé que c’est la violation des lois par le pouvoir qui entraîne les dialogues politiques.

« Nous ne voulons pas que notre pays soit géré par des accords politiques, mais pour qu’on évite de s’asseoir pour savoir comment faire, il faut faire les choses à temps, conformément aux dispositions de la loi. On n’a pas besoin en ce moment de se retrouver pour faire des dialogues. On a les débats à l’assemblée », a dit Cellou Dalein Diallo à la maison de la presse, tout en précisant que l’opposition est pour le respect de la loi et ne cherche pas à avoir le pouvoir par tous les moyens.

« Je voulais que les journalistes que vous êtes, compreniez d’abord que ce n’est pas l’opposition qui privilégie le dialogue et les accords politiques, c’est lorsque l’Etat refuse d’appliquer la constitution et les autres lois de la république, c’est en ce moment que nous nous retrouvons autour de la table pour savoir comment on fait, pour corriger les anomalies nées de la non application de la loi, c’est malgré nous. Alors pourquoi on manifeste ? C’est parce que c’est autorisé par la constitution. Nous portons le nom de l’opposition républicaine, c’est parce que nous respectons les lois de la république. Nous ne sommes pas une opposition armée, qui cherche à avoir le pouvoir par tous les moyens. Nous voulons utiliser les règles prévues par la loi dans notre lutte », a ajouté le chef de file de l’opposition.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39