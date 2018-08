Cellou Dalein : ‘’on a abouti à un accord qui est loin d’être parfait’’

Face aux critiques acerbes, le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ne manque pas d’arguments pour défendre l’accord politique qu’il a signé avec le gouvernement et le parti au pouvoir mercredi dernier au QG de son parti. Ce samedi 11 août, Cellou Dalein Diallo a fait flèche de tout bois pour convaincre ses militants d’accepter ce compromis politique pour une sortie de crise.

“Aujourd’hui on a abouti à un accord qui est loin d’être parfait mais qui est aussi dans une certaine mesure une victoire pour l’opposition parce que les suffrages volés lors des centralisations ont été en partie restitués à ceux qui ont été victimes de ce vol. Nous n’avons pas pu récupérer tout, c’est vrai, parce qu’on est entré dans un dialogue politique, donc il fallait des concessions. Nous avons dû abandonner des suffrages que le peuple de Guinée nous a donnés lors de ces élections locales. Nous avons récupéré une partie, mais c’est un signal très fort qu’il faut saisir”, a dit le chef de file de l’opposition guinéenne tout en précisant que son parti se bat pour lutter cette “pratique honteuse du gouvernement”.

Nous avons dit ici, que nous ne nous battons pas simplement pour la récupération de quelques sièges dans les communes ou pour reprendre le contrôle de certains quartiers, nous nous battons pour mettre fin à cette pratique honteuse qui consiste à transformer les résultats issus des urnes et à cet égard je pense que c’est une victoire. On nous a rendu le contrôle des quartiers qu’on a gagné grâce à la volonté de la population, la volonté des citoyens, lesquels ont voté pour nos listes. Le RPG s’étant rendu compte qu’il a perdu dans les urnes, a instrumentalisé les commissions de centralisation des votes pour s’octroyer les majorités qu’il n’a pas acquises dans les urnes. Donc à certains égards, c’est une victoire pour notre combat”, a-t-il précisé lors du rassemblement hebdomadaire de ses militants.

Dans la foulée, le président de l’UFDG a tenu à féliciter ses militants pour avoir poussé le pouvoir à fléchir face au contentieux électoral né des communales du 4 février dernier.

“Je tenais à vous féliciter parce que ce n’est pas la capacité de négociations de vos dirigeants qui a fait qu’on a rendu les suffrages, ces quartiers, ces communes, c’est votre détermination. C’est parce qu’ils se sont rendus compte que la manifestation qu’on était en train de préparer pour le jeudi, risquait de les discréditer sur le plan intérieur et sur le plan extérieur qu’ils ont fait des concessions et nous aussi, et un accord a été trouvé, Cet accord fait l’objet de critiques non fondées. Lorsque le voleur et la victime du vol se retrouvent, le voleur dit, je te rends ça, je te rends ça, toi aussi accepte ça, on se met d’accord. On a accepté de récupérer une partie du butin, on a renoncé à une partie, parce que c’est ça la vérité, on ne va pas vous dire autre chose qui n’est pas la vérité. Nous nous sommes mis d’accord”, a ajouté le président de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo

