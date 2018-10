Cellou Dalein :  » en pillant chez ma belle-famille, Alpha Condé pense qu’il va casser mon moral et celui de mon épouse… »

Les violences qui ont secoué la ville de Kindia étaient au centre du discours du chef de file de l’opposition guinéenne lors de l’assemblée générale de son parti qui s’est tenue ce samedi 20 octobre à Conakry.

Cellou Dalein Diallo, devant une assemblée acquise à sa cause a eu des mots dures à l’encontre du président de la République qu’il accuse d’être à la base des violences qui ont entaché l’installation des maires.

« Ce qui se passe à Kindia, on est en train d’induire les citoyens dans l’erreur . C’est Alpha Condé qui est à l’origine de tout ce qui arrive, C’est lui qui a manipulé Elhaj Mamoudou et Elhaj Sékhouna pour qu’ils tiennent les discours dévastateurs que vous avez entendus. Pourquoi ? C’est parce qu’il s’est rendu compte que l’UFDG a réalisé des performances extraordinaires en Basse côte. Il a été déstabilisé par ça. Nous étions premier à Ratoma avec 34 quartiers sur 34 ; à Dixinn, 15 quartiers sur 22 ; à Matam 8 quartiers où on ne gagnait que deux quartiers. A Matoto, on a fait une performance extraordinaire, largement premier devant le RPG et l’UFR (…) Face à cette situation, il (Alpha Condé) a dit, il faut arrêter cette dynamique. Le moyen c’est quoi, c’est la division. C’est de transformer le conflit qui existe entre le RPG qui vole nos suffrages et nous qui revendiquons la vérité des urnes. C’est de transformer ce conflit en conflit ethnique, entre soussous et peulhs », a regretté le chef de file de l’opposition guinéenne.

Cette semaine, lors d’une violence qui a suivi l’élection du Nouveau de maire de Kindia, le domicile de la belle-famille du leader de l’UFDG a été pillée. Pour Cellou Dalein Diallo, c’est le président Alpha Condé qui a commandité ce pillage.

« Alpha Condé a suscité les violences qui ont été enregistrées à Kindia et ailleurs, c’est lui qui a commandité l’attaque de la maison de ma belle-famille, parce qu’il pense qu’il va casser mon moral et celui de mon épouse mais il s’est trompé. Nous allons continuer le combat. Le 28 septembre, ma maison a été pillée, ça ne m’a pas fait fléchir, nous continuons, ce pays est le nôtre », a-t-il dit

Cellou Dalein Diallo a par la même occasion, appelé ses militants à sortir le mardi prochain pour protester contre ce qu’il appelle l’installation désordonnée des maires .

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39