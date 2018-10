Cellou Dalein prévient : « les attaques de ma maison à Dixinn se préparent… »

C’est une alerte que le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a lancé ce Samedi 20 octobre au siège national de son parti.

Cellou Dalein Diallo qui s’exprimait sur l’attaque de la maison de sa belle-famille à Kindia, a prévenu qu’une attaque contre son domicile sis à Dixinn est en train d’être préparée.

Le chef de file de l’opposition a dans un premier temps, déploré le pillage dont a été victime sa belle-famille à Kindia, un pillage consécutif à l’installation du nouveau maire de cette ville.

« Ils ont pillé systématiquement la maison de ma belle-famille mais ce n’est rien. On a perdu beaucoup d’autres choses. Parce qu’ils étaient militants et sympathisants de l’UFDG, leurs maisons ont été détruites. Ma belle-mère est âgée de 80 ans, son mari a fait toute sa carrière à Kindia, ses enfants sont nés à Kindia, son mari est enterré à Kindia. Ils ont pris des biens, de l’or mais ce n’est pas important. Elle a encore les cahiers de l’école primaire de son mari qu’elle a conservés minutieusement, elle avait tout conservé. Elle m’a dit que la seule chose qui me fait mal, c’est ça, ce n’est pas environ 200 grammes d’or que ses enfants et ses petits-enfants envoient, ce n’est rien parce que d’autres ont perdu plus que ça mais on ne fléchira pas, le combat, nous allons le continuer », a dit le président de l’UFDG tout en laissant entendre qu’une attaque est en cours de préparation contre son domicile privé à Conakry.

« Sous la bénédiction d’Alpha Condé, les attaques de ma maison à Dixinn se préparent avec comme artisan et acteur, Aboubacar Soumah, mais c’est avec la bénédiction d’Alpha ; soi-disant qu’on a réuni des jeunes de l’axe pour agresser les citoyens de Dixinn. Ça ne nous ébranlera pas », a-t-il prévenu.

Depuis le début de l’installation des conseils communaux et de leurs exécutifs, une violence s’est emparée de certaines circonscriptions où des nouveaux maires sont contestés par une frange de la population.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39