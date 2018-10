Cellou Dalein : ‘’qu’il y a un plan qui vise à m’éliminer et m’oublier comme ce fut le cas de l’opposant tchadien’’

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est-il visé par une tentative d’assassinat ?

Cellou Dalein qui a été bloqué ce mardi 23 octobre par les forces de l’ordre alors qu’il sortait avec ses militants pour une marche sur l’autoroute Fidel Castro, a laissé entendre qu’il y a un plan qui vise à l’éliminer.

« Depuis trois jours je recevais des sms d’anonymes, qui me recommandaient de ne pas sortir aujourd’hui, parce qu’il y aurait une tentative d’assassinat contre ma personne, après le pillage de la maison de ma belle-mère à Kindia, ordonné par Monsieur Alpha Condé, on m’a dit qu’il y a un plan qui vise à m’éliminer, ils disent bon on va se débarrasser de lui, il nous empêche, il va s’opposer au troisième mandat , après on va faire une commission d’enquête et quelques jours on va l’oublier, puisque l’opposant Tchadien a disparu et on en parle plus et il y a beaucoup d’autres. Je ne croyais pas, aujourd’hui, lorsqu’on a tiré, la balle a sifflé entre docteur Faya Millimouno et moi, parce que c’est avec lui que j’étais dans la voiture, j’ai réalisé que c’était vrai. Je me suis dit que ce n’est rien, il y a déjà 96 personnes qui ont été tuées dans les manifestations, ça peut m’arriver, mais c’est de mourir au champ d’honneur, pour la démocratie, pour la paix, pour la justice dans ce pays », a dit le chef de file de l’opposition.

Cellou Dalein qui a eu les vitres de son véhicule brisées, son chauffeur et un de ses garde-corps blessés, se dit prêt à continuer le combat pour la démocratie.

« Lorsque vous prenez le risque de faire la politique dans un régime dictatorial comme celui de Monsieur Alpha Condé, vous devez vous attendre à tout. Donc moi ça ne m’ébranle pas, comme je l’ai dit, nous allons continuer le combat, pour le respect de notre constitution, pour le respect de ma loi, et pour le respect des droits des citoyens, dont celui de manifester dans la rue et sur les places publiques », a ajouté le leader de l’UFDG.

Sur la route Le Prince, les affrontements entre forces de l’ordre et militants de l’opposition se poursuivent alors que Cellou Dalein s’est retranché à son domicile à Dixinn. La circulation est quasi inexistante sur les principaux axes de la capitale Conakry.

Thierno Sadou Diallo

