Cellou Dalein répond à Baffoé : ‘’c’est la population qui me protège, ce ne sont pas les forces de l’ordre’’

Le chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo a répondu mardi au contrôleur général de police Ansoumane ‘’Baffoé’’ Camara qui dit avoir quadrillé son domicile pour assurer sa sécurité.

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui s’exprimait après la marche empêchée de l’opposition républicaine a précisé que ce ne sont pas les forces de l’ordre qui le protègent.

« Aujourd’hui, tous les militants sont au bord de la route, ils attendent leurs leaders. Je ne suis pas en insécurité, la source d’insécurité pour le peuple et pour moi, c’est le général Baffoé et ses hommes, c’est Alpha Condé et son gouvernement. Moi je suis en sécurité, parce que je jouis auprès de la population d’une confiance totale, d’une crédibilité sans faille et la population est à mes côtés, c’est elle qui me protège, ce ne sont pas les forces de l’ordre qui constituent pour moi une source d’insécurité », a dit le chef de file de l’opposition à son domicile.

‘’Je suis un bon sacrifice’’

Cellou Dalein qui a offert sa poitrine au policiers qui étaient postés chez lui, en leur disant de tirer sur lui, s’est dit prêt à sacrifier sa vie pour l’instauration de la démocratie.

« Puisqu’ils veulent me tirer dessus, je leur donne ma vie, si c’est pour l’instauration de la démocratie, pour la réconciliation des Guinéens, pour l’instauration d’un Etat de droit, soucieux de la sécurité, de l’égalité de tous les citoyens, je suis un bon sacrifice. Avant moi, beaucoup ont déjà donné leur vie, 97 personnes, et moi aussi je serai fier si je devais être le sacrifice pour la libération du peuple de Guinée de cette dictature », a ajouté le leader de l’UFDG tout en annonçant un changement de stratégie pour faire face au pouvoir.

« Nous allons changer de stratégie, nous allons affiner notre stratégie mais nous n’allons pas la décliner, on ne renoncera pas, on va lutter jusqu’au bout et dès demain on va annoncer le programme des manifestations de la semaine prochaine », a-t-il annoncé.

Thierno Sadou Diallo

(+224) 626 65 65 39