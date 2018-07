Cellou Dalein-Sékou Touré : pourquoi tant de désamour ?

Plus la présidentielle de 2020 approche, plus le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo se coupe -volontairement- d’une frange importante de Guinéens. Dimanche, alors qu’il était attendu pour parler de la gestion actuelle du pays et de son avenir politique à une rencontre initiée par des journalistes à Matoto autour du ‘’lafidi’’, l’enfant de Dalein n’a trouvé meilleure astuce que de s’occuper à nouveau de Sékou Touré, premier président guinéen. Il accuse le père de l’indépendance de l’avoir empêché d’être à la présidence de la République. Vous savez pourquoi? « Le Président Sékou Touré s’était fâché un peu avec moi parce qu’il voulait la tête de quelqu’un et il fallait vraiment aider » (sic). Y avait-il vraiment besoin de rappeler encore cela? Pourquoi tant de désamour? Lisez plutôt…

» (…) M. Fofana que j’avais rencontré lorsque je rédigeais mon mémoire, Sékou Touré l’avait nommé Directeur de Sercom. Il m’a fait venir, il dit qu’il faut que je vienne, il est en train de constituer son équipe pour que je sois le Directeur commercial de Sercom. Voilà, c’est ainsi que j’ai été nommé Directeur commercial de Sercom. C’était à l’époque une promotion parce qu’on discutait au niveau de ce qu’on appelait conseil supérieur des normes et comptabilité, directement avec le Président Sékou Touré.

On avait des réunions régulières dans la salle du Haut commandement et c’est là aussi que j’ai eu la chance d’être connu par le Président Sékou Touré qui m’appelait par mon nom Celou, Cellou, qui me mettait dans des commissions jusqu’à la liquidation des sectorielles (les sociétés sectorielles de l’Etat). Entre-temps, le Président Sékou Touré s’était fâché un peu contre moi parce qu’il voulait la tête de quelqu’un et il fallait vraiment aider. Ce qui était difficile humainement pour moi parce que cette personne m’avait rendu d’éminents services » . (Cellou Dalein Diallo, cité par nos confrères de MosaiqueGuinee)

Mediaguinee