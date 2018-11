Cellou Dalein ‘’déterminé’’ à défier le pouvoir : ‘’mobilisons-nous, la victoire n’est pas loin’’ (vidéo)

Après l’annulation de la marche qu’il projetait avec ses pairs de l’opposition républicaine ce jeudi 8 septembre, Cellou Dalein Diallo a réaffirmé sa volonté de maintenir la pression sur le gouvernement, annonçant une nouvelle série de manifestations.



Pour lui, il n’est pas décent de manifester aujourd’hui alors que deux personnes sont tuées par balles.

«Je pense que ce n’est pas décent même de marcher aujourd’hui. Nous ne reculons pas, nous sommes plus déterminés aujourd’hui qu’hier. Et à partir de mardi, les femmes de l’opposition vont marcher pour demander l’arrêt des assassinats et la justice pour ceux qui ont péri sous les balles des forces de l’ordre. Mercredi ville morte, jeudi marche pacifique de Coza jusqu’à l’esplanade du stade du 28 septembre. Il faut qu’il y ait une marche, que tous les Guinéens sortent pour exprimer leur ras le bol face à cette mal gouvernance, aux assassinats ciblés contre d’innocents citoyens. Puisque les jeunes qui ont été abattus hier n’étaient même en train de marcher tout comme l’autre semaine, Cellou qui rentrait de Labé. Il a débarqué ses passagers et cherchait à rejoindre son domicile. Le policier a pris son arme et l’a abattu. Vous avez entendu parler d’enquêtes ? Il n’y en aura pas », a dit le chef de file de l’opposition à son domicile.

Plus loin, le leader de l’union des forces démocratiques de Guinée a rendu hommage aux jeunes de la route Le Prince.

«Il y a eu beaucoup de sacrifices, je dois rendre un hommage aux jeunes de l’axe qui ont payé un lourd tribut pour cette lutte pour que tous les Guinéens se sentent mieux ici, aient les mêmes droits et soient unis et solidaires autour des valeurs essentielles», a-t-il dit tout accusant le président de la République de division.

«Alpha Condé c’est de diviser, stigmatiser, exclure, tuer, garantir l’impunité aux assassins lorsque ce sont de gens qui ne sont pas de son clan. Mobilisons-nous, la victoire n’est pas loin. Soyez sûrs que nous allons remporter ce combat que nous menons pour la justice », a assuré le leader de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo