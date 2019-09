Cellou Dalein ‘’très peiné’’ par la mort de Jacques Chirac : ‘’ il m’a fait l’honneur de me décerner le titre d’Officier de l’Ordre national du Mérite…’’

Les hommages à l’ancien président de la République française Jacques Chirac, décédé ce dimanche en France à 86 ans des suites d’une longue maladie continuent. Le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo a salué dans un tweet ‘’un homme d’État ayant œuvré pour la grandeur de la France, la construction de l’Europe et le développement de l’Afrique’’…

Très peiné par la disparition du Président Jacques Chirac, qui a œuvré pour la grandeur de la France, la construction de l'Europe & le développement de l'Afrique. Il m'a fait l'honneur de me décerner le titre d'Officier de l'Ordre national du Mérite. Mes condoléances à sa famille — Cellou Dalein Diallo (@Cellou_UFDG) September 26, 2019

Très peiné par la disparition du Président Jacques Chirac, Homme d’État ayant œuvré pour la grandeur de la France, la construction de l’Europe et le développement de l’Afrique. Homme chaleureux, il m’a fait l’honneur de me décerner le titre d’Officier de l’Ordre national du Mérite de la République française. Mes condoléances à sa famille et à la France, écrit M. Diallo sur son compte.

Mediaguinee