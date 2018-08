Cellou Dalein tresse des couronnes à Sékou Savané : ‘’c’est un homme qu’il faut respecter’’

C’est un acte rare dans la vie politique guinéenne que vient de faire le chef de file de l’opposition guinéenne. Ce samedi 4 août 2018, à l’occasion du rassemblement hebdomadaire de ses militants, Cellou Dalein Diallo a apprécié un des actes du député uninominal de Siguiri. Pour lui, le député Sékou Savané mérite d’être salué pour avoir présenté ses excuses au militants du PUP, ancien parti a pouvoir.

Nous vous proposons in extenso cette partie du discours du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

“Au sein de l’UFDG, notre premier souci, c’est la réconciliation des guinéens. Il n’y a pas de réconciliation sans tolérance, il n’y a pas de réconciliation sans la vérité, il n’y a pas de réconciliation sans le pardon. Et l’UFDG est préparée à mettre en œuvre une commission de réconciliation, qui comportera la dimension vérité, justice et réconciliation. La justice ne signifie pas envoyer quelqu’un en prison. La justice c’est d’abord reconnaître un acte qui a été posé par rapport aux droits humains, par rapport à l’équilibre, par rapport à l’unité de la nation. Et à cet égard, permettez-moi de saluer un Guinéen qui est toujours au RPG, c’est l’honorable Sékou Savané de Siguiri. Il a posé un acte qui mérite d’être salué, il a présenté ses excuses aux responsables du PUP. Tant qu’on n’a pas l’humilité et la responsabilité de reconnaître les erreurs et les fautes qu’on a commises, on ne pourra pas aller vers la réconciliation. Il faut saluer cet acte fort. Vous vous souvenez qu’à un moment donné, à l’occasion d’une de mes sorties publiques, j’avais présenté des excuses au fils d’Alpha Condé. Certains me l’ont reproché. J’ai dit non. J’avais l’information selon laquelle que c’est lui qui a introduit ASPERBRAS, cette société à laquelle on a attribué un marché de 144 millions d’euros alors qu’elle n’avait ni les compétences techniques, ni la surface financière pour faire le boulot. Et la preuve, après quatre mois, le travail n’était pas fait. Monsieur Papa Koly qui était ministre de l’Energie m’a dit, que la société n’était pas introduite par le fils de Monsieur Alpha Condé mais plutôt par un ami de monsieur Alpha Condé en l’occurrence Sassou N’guesso [président de la République du Congo, ndlr]. Donc publiquement j’ai dit que je présente mes excuses à monsieur Mohamed Condé parce que j’ai eu à dire à plusieurs reprises que c’était lui mais dès que j’ai découvert la vérité, je dois faire preuve d’humilité parce que nous avons besoin de ces valeurs demain pour réconcilier les Guinéens

Aujourd’hui je rends hommage au député Sékou Savané pour avoir reconnu qu’il avait fait des excès vis-à-vis des responsables du PUP de Siguiri et qu’il leur présente ses excuses, c’est un homme qu’il faut respecter. Il faut beaucoup de courage, de sens de responsabilité et d’humilité pour reconnaître ses erreur’’.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39