Centenaire de l’armistice de 1918 : Lansana Kouyaté sur le plateau de RT France (vidéo)

Seize dirigeants africains étaient présents ce dimanche 11 Novembre à Paris pour le centenaire de l’Armistice du 11 Novembre. Pour RT France, Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de Guinée et Abel Boyi, président des forces républicaines et auteur, rappellent que ces commémorations représentent un devoir de mémoire et «un effort vers la paix »