Cérémonie de remise de don japonais (communiqué) 

Conakry – Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies est ravi d’annoncer la réception de 2 122,51 tonnes de riz de la part du Gouvernement japonais en Guinée.

Cette généreuse donation témoigne de l’engagement du Gouvernement japonais pour soutenir le PAM et le Gouvernement guinéen dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition en Guinée.

Cette coopération est alignée sur les principes définis par la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, TICAD, qui visent à la création d’une sécurité alimentaire de base pour les habitants des zones les plus défavorisées. Elle témoigne de la synergie développée depuis plusieurs années entre le Japon, le Gouvernement guinéen à travers le PAM.

Au cours de la cérémonie, le Japon procédera à la remise de 2 122,51 tonnes de riz pour un montant total de 731 010, 27 dollars au PAM de Guinée. Près de 1 534,56 tonnes de cette donation permettra de fournir 6 817 680 repas chauds à 56 814 enfants scolarisés dans 379 écoles pendant 9 mois, pour une éducation égalitaire de qualité. Le restant, environ 587 tonnes, contribuera à traiter et à prévenir la malnutrition en fournissant à 5 500 enfants, mères enceintes et allaitantes, et patients vivant avec le VIH et atteints de tuberculose, un riz de qualité.

En Guinée, 2,5 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire. Les besoins en matière de nutrition restent élevés : 6,1 pour cent des enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition aiguë globale, 24,4 pour cent accusent un retard de croissance et 12 pour cent présentent une insuffisance pondérale.

La malnutrition est un problème de santé publique, elle est la cause directe de la mortalité infantile. Elle altère les capacités intellectuelles et physiques et reproduit la pauvreté dans les familles. Le PAM, le Gouvernement guinéen et ses partenaires réaffirment leur engagement dans la prévention et la lutte de la malnutrition en Guinée.

Le PAM est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Chaque année, le PAM apporte une assistance à quelque 80 millions de personnes dans près de 75 pays.

