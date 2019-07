Championnat militaire de boxe : la Guinée sur le podium avec 7 médailles d’or et une en argent

Les rideaux sont tombés mercredi à Conakry sur la première édition du championnat militaire de boxe de l’office de liaison de l’Afrique de l’Ouest (OLAO). Cette compétition qui met sur le ring des athlètes militaires, a connu la participation de 7 pays de la CEDEAO. Cette première édition de boxe militaire est dotée du trophée président Alpha Condé.

Après plusieurs jours d’instances combats sur le ring installé au palais des sports du stade du 28 septembre de Conakry, le pays hôte, la Guinée, s’est hissée en tête du classement avec 7 médailles d’or et une en argent mais aussi avec le meilleur boxeur catégorie 91 kilos.

Le Cabo Verde a quant à lui, remporté la médaille d’or, dans la catégorie 91 kilos. Les médailles d’argent ont été remportés par les autres pays.

La cérémonie de clôture qui a été présidée par le ministre de l’Environnement, Oyé Guilavogui, a également connu la présence de plusieurs autorités militaires.

« La république de Guinée se félicite et rend un hommage mérité à toutes les autorités, à tous les artisans qui ont fourni le maximum d’efforts pour aboutir à ce résultat qui nous comble tous. Dès maintenant, les regards sont tournés vers les prochaines éditions qui, j’en suis convaincu connaîtront plus de participants et une réussite au-delà de nos espérances », s’est félicité le ministre Oyé Guilavogui.

Par ailleurs, le comité d’organisation a félicité tous les participants et toutes les autorités qui ont contribué à la réussite de cette compétition.

Pour Ibrahima Sory Barry qui a remporté le trophée de meilleur boxeur, il s’est dit honoré d’avoir participé à la compétition.

« Je suis content de remporter cette médaille de meilleur boxeur. Le premier combat a été facile pour moi mais le deuxième a été difficile mais ça s’est bien passé. Tout s’est bien passé l, il n’y a pas eu de tricherie. », a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo