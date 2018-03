Choix de Paul Put : Collovati, l’ancien capitaine du Syli national, réservé

L’ancien capitaine du Syli national de Guinée Morlaye Soumah ‘’Collovati’’, lui-même candidat au poste d’entraîneur, a été samedi, très avare en mots sur le choix du Belge Paul Put pour diriger la sélection nationale de football.

« On cherche quelqu’un qui peut nous rendre la vie facile. Si on peut avoir un bon entraîneur maintenant, je pense qu’on serait ravi. Nous tous, on cherche un entraîneur qui peut nous aider à avancer l’équipe », a-t-il déclaré, interrogé par Mediaguinee.

Revenant sur le cas de l’ex-défenseur le colosse Dian Bobo Baldé qui a également candidaté, Morlaye Soumah de préciser : « moi aussi, j’ai postulé mais, bon… (rires). Ma position par rapport à ça est que Dian Bobo a postulé mais tu sais, on est dans une phase très encombrante. Donc, il faut voir tous les aspects pour prendre une bonne décision. Dian Bobo Baldé est bon comme entraineur et il est dans le milieu. Mais ce n’est pas moi qui décide. Si c’était moi, vous connaissez mes pensées. Je ne peux rien dire pour l’instant concernant l’entraineur mais on verra ».

A noter que le nouveau sélectionneur de l’équipe national, Paul Put est arrivé samedi à Conakry et a rencontré le président de la Fédération Guinéenne de Football au siège du club Horoya à Matam.

Yaya Dramé

628380576

Commentaires

commentaires