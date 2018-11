Cinéma : le ministre Mouctar Diallo préside le lancement officiel de la série télévisée « c’est la vie »

Le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo a présidé ce mardi 13 novembre 2018, le lancement officiel de la série télévisée « c’est la vie ». C’était dans les locaux de la bluezone de Kaloum en présence du représentant de l’organisation des nations unies pour la population (UNFPA) en Guinée, Dr Douga Diallo, du représentant de l’ambassade de France de Guinée et de plusieurs autres invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, Dr Douga Diallo de l’UNFPA a clairement indiqué que Le programme « c’est la vie » s’inscrit dans la continuité des travaux initiés avec le fonds français MUSKOKA en partenariat avec quatre agences des Nations unies qui sont selon lui, UNFPA, UNICEF, OMS et ONU-Femme.

‘’Ce financement de la France a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale à travers notamment les renforcements des systèmes de santé de dix (10) pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre dont la Guinée. C’est le lieu donc de saluer et de remercier la France pour son engagement dans l’amélioration de la santé des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes filles et garçons. De nos jours, la question de la promotion de la santé sexuelle et reproductive se pose avec acuité dans le pays. La Guinée a une population majoritairement jeune, force est de constater que les médias, l’avènement des technologies de l’information et de la communication ont bouleversé la perception des comportements sexuel des adolescents et des jeunes. La situation est devenue une grande préoccupation du fait de la gravité de certains indicateurs’’, dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il a tenu à indiquer que ‘’c’est dans ce perspective que le Ministère de la Jeune et de l’Emploi des Jeunes en partenariat avec le bureau de l’UNFPA en Guinée a inscrit dans son plan de travail annuel 2018, une série d’activités d’information, éducation et de communication pour un changement de comportement en direction des adolescents et des jeunes à travers de différents canaux. C’est ainsi qu’a été inscrit dans ce plan de travail, une campagne de communication pour le changement social, formulé autour de la diffusion de la série TV avec l’accompagnement technique de l’ONG RAES. L’objectif est d’ouvrir un large accès à l’information en matière de santé maternelle et infantile, le droit sexuel et des violences basées sur le genre afin de promouvoir l’autonomisation des femmes, des jeunes filles et des garçons…’’

De son côté, le représentant de l’ambassadeur de France en Guinée a rassuré que son pays (France) appuiera toujours les initiatives allant surtout dans le sens des questions d’enfance, de la femme et de toutes les couches vulnérables à travers le monde.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes n’a pas manqué de saluer cette initiative des partenaires, avant d’affirmer que les questions de santé maternelle et infantile constituent une préoccupation majeure pour le gouvernement guinéen.

‘’En cet instant solennel, permettez-moi tout d’abord de vous remercier très sincèrement pour votre présence à nos côtés, présence qui témoigne une fois de plus tout l’intérêt que vous accordez aux activités initiées et développées par mon département en faveur des adolescents et des jeunes de notre pays. Je suis heureux de savoir que la Guinée est le 6è pays qui va diffuser officiellement cette célère série’’, dira en substance le ministre Mouctar.

La cérémonie a pris fin par la remise officielle du disque contenant la saison une de la série « c’est la vie » au Directeur général de la Radio Télévision Guinéenne (RTG), Sékouba Savané pour sa diffusion prochaine.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30