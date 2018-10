Cinéma : la première édition de Conakry film festival lancée à Conakry

Ça y est. La première édition du festival international de la critique cinématographique de Guinée a démarré ses travaux ce mercredi 10 octobre, au musée national de Sandervalia sise dans la commune de Kaloum.

Initiée par l’Association Guinéenne des Critiques de Cinéma, cette cérémonie a été présidée par le conseiller culturel du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique. Selon les organisateurs, le festival sera essentiellement marqué par des panels, une manière de stimuler le développement de la culture guinéenne.

Dans son allocution, la présidente de l’AGCC, Fatoumata Sagnane a remercié l’ensemble des invités, avant de lancer cet appel aux autorités gouvernementales et aux artistes guinéen à travers tout le pays. ‘’Nous invitons notre gouvernement à mettre à la disposition de notre Ministère de tutelle, beaucoup plus de moyens afin que les bailleurs croient en nous et puissent nous accompagner dans nos entreprises culturelles et cinématographiques…’’

Poursuivant, elle a tenu à préciser : ‘’J’invite les artistes de Guinée à devenir une force de proposition, à bien se structurer, à travailler sur le long terme et à se prendre au sérieux pour que les autres nous prennent au sérieux’’, dira-t-elle entre autres.

Quant à la directrice de l’Office National de Cinéma de Guinée (ONACIG), elle n’a pas caché sa satisfaction pour la tenue de ce festival. Elle a en outre salué et encouragé les initiateurs, avant d’indiquer :

‘’Je suis très heureuse parce qu’un festival de critique de cinéma, ce n’est pas donné à tout le monde. La critique de cinéma même, c’est pour vraiment améliorer nos productions. Un festival de critique de cinéma pour nos productions, ça veut dire que tout simplement pour la qualité’’, dira en substance la patronne de l’ONACIG, Mariama Camara.

Prenant la parole pour la circonstance, le conseiller culturel du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Bandian Traoré a invité les cinéastes guinéens à se continuer à se battre afin, dira-t-il, de relever le défi de la culture guinéenne qui bat de l’aile.

‘’La Guinée a occupé toutes les scènes du monde en termes de production cinématographique et dans toute la qualité requise. Aujourd’hui, force est de reconnaître que le cinéma bat de l’aile. Le défi est très grand, il faut le relever’’, a-t-il martelé.

Youssouf Keita

