Circulation routière : des barrages clandestins encore opérationnels dans les localités de Siguiri

Malgré une décision gouvernementale qui ordonne la levée des barrages non conventionnels à travers tout le pays, force est de reconnaitre que certains de ces barrages existent encore dans plusieurs localités du pays profond. A Siguiri, l’arrestation des motards dans les brousses est devenu monnaie courante au vu et su de certaines autorités »complices. »

Ces barrages clandestins installés par certains soi-disant gendarmes et policiers n’ont ni de grades à plus forte raison de pouvoir se présenter militairement en complicité avec certains représentants de CADAK.

Selon nos informations, les 12 sous-préfectures qui relèvent de la préfecture de Siguiri sont toutes victimes de cette arnaque. ‘’Ils peuvent arrêter 150 motos par jours et la sous-préfecture de Kintinian est une illustration. Car, c’est à la rentrée de Bouré- Balato et c’est là que ce barrage en image est installé par les personnes inconnues, non immatriculées habillées en tenue militaire et policière qui arrêtent les motards en leurs demandant des pièces. Nous avons souffert ici, tous les jours, ils nous arrêtent pour demander les pièces comme des vignettes, cartes de grise. Si tu ne donnes pas ces papiers, tu seras obligé d’arranger. Tous les jours ce sont les arrangements au niveau de ce barrage’’, déplore un usager de route.

De son côté, cet agent en service au CADAK nous a précisé : ‘’Cette activité est un ordre donné par le service CADAK. Nous venons ici dans la brousse avec tous les dossiers nécessaires dont les papiers, cachets, la machine de saisie des plaques et tant d’autres documents.’’

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601