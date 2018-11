Classement Doing Business 2019: l’Afrique subsaharienne championne des réformes

La Banque mondiale a publié ce mercredi, son édition 2019 du rapport Doing Business sur la facilité de faire des affaires.

Le nouveau rapport intitulé Training for reforms indique que l’Afrique subsaharienne a été la région avec le plus grand nombre de réformes visant à améliorer le climat des affaires, chaque année depuis 2012. En effet, les auteurs du rapport ont répertorié un nombre record de 107 réformes dans 40 pays de l’Afrique subsaharienne, parmi tous ceux considérés dans l’étude. Ce chiffre représente plus de 34,07% des 314 réformes implémentées par 128, des 190 économies étudiées dans le rapport.

Ainsi, 5 pays africains, ont figuré dans le top 10 des pays ayant réalisé le plus d’efforts pour mettre en place des règles favorables à l’amélioration du climat des affaires. Il s’agit de Djibouti (99ème mondial), du Togo (137ème mondial), du Kenya (61ème mondial), de la Côte d’Ivoire (122ème mondial) et du Rwanda (29ème mondial).

Si la région figure toujours au bas du classement des pays offrant le meilleur environnement pour faire des affaires, l’implémentation de nouvelles réglementations a permis à plusieurs pays du continent d’améliorer leurs positions.

Parmi ces réformes, le rapport cite entre autres, les réalisations de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui compte 17 pays membres, ou encore les réformes pour l’accès à l’électricité où le continent s’est également illustré avec le plus grand nombre de transformations majeures (8).

A titre d’exemple, les statistiques ont indiqué que les délais et coûts moyens d’enregistrement d’une entreprise ont chuté de 59 jours et 192% du revenu par habitant de la région en 2006, à 23 jours et 40% du revenu par habitant aujourd’hui.

Notons que le pays africain le plus performant en matière d’environnement des affaires reste l’île Maurice, qui occupe la 20ème place du classement mondial des économies les plus favorables pour entreprendre dans le secteur des affaires.

Pour ce classement, les experts se sont basés cette année, sur 10 indicateurs à savoir : le démarrage d’une entreprise, la délivrance de permis de construire, l’obtention d’électricité, l’enregistrement des biens, l’obtention de crédits, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats, et la résolution de l’insolvabilité.

Moutiou Adjibi Nourou

Classement des pays africains selon le Doing business 2019

Rang africain Pays Rang mondial 1 Maurice 20 2 Rwanda 29 3 Maroc 60 4 Kenya 61 5 Tunisie 80 6 Afrique du Sud 82 7 Botswana 86 8 Zambie 87 9 Seychelles 96 10 Djibouti 99 11 Lesotho 106 12 Namibie 107 13 Malawi 111 14 Ghana 114 15 Eswatini 117 16 Egypte 120 17 Côte d’Ivoire 122 18 Ouganda 127 19 Cap-Vert 131 20 Mozambique 135 21 Togo 137 22 Sénégal 141 23 Niger 143 24 Tanzanie 144 25 Mali 145 26 Nigeria 146 27 Mauritanie 148 28 Gambie 149 29 Burkina-Faso 151 30 Guinée 152 31 Bénin 153 32 Zimbabwe 155 33 Algérie 157 34 Ethiopie 159 35 Madagascar 161 36 Soudan 162 37 Sierra Léone 163 38 Comores 164 39 Cameroun 166 40 Burundi 168 41 Gabon 169 42 Sao Tomé-et-Principe 170 43 Angola 173 44 Libéria 174 45 Guinée Bissau 175 46 Guinée équatoriale 177 47 Congo 180 48 Tchad 181 49 Centrafrique 183 50 RDC 184 51 Soudan du Sud 185 52 Lybie 186 53 Erythrée 189 54 Somalie 190

Source : Agencecofin