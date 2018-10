Boubacar Kassé : ‘’celui qui a été tué à Koloma par balle est un marchand et a été atteint à la poitrine’’

Les violences en haute banlieue de Conakry ont fait ce mardi un mort par balles. La victime, selon le contrôleur général de police Boubacar Kassé, est un marchand qui a été atteint à la poitrine. Il a ensuite déclaré que les enquêtes sont ouvertes pour déterminer la cause de son décès…

« La victime se nomme Ibrahima Bah, âgé de 23 ans, marchand de profession, son père c’est Thierno Hamza Bah et sa maman Ismatou Bah, domiciliés à Koloma2 vers Bomboly. Les enquêtes seront ouvertes pour dire dans quelle circonstance il est mort. Mais ce qui reste clair, c’est que le corps est présentement à la morgue de l’hôpital Ignace Deen. Une réquisition a été relevée au médecin légiste afin de déterminer les causes, la nature du décès… Pour le moment, on parle d’une balle perdue qu’il aurait reçue au niveau de sa poitrine côté droit, et tout cela va nous être confirmé. Les enquêtes sont ouvertes au niveau des services de sécurité et au niveau du procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn.

Pour le bilan de la mi-journée, on parle d’un mort, il n’y a pas de blessé ni d’interpellation. Mais par contre hier, on a procédé à l’interpellation de 6 individus qui sont auteurs de barricades, d’attaques sur des usagers. Ils se sont attaqués aux paisibles citoyens. Donc, ils ont été interpellés, d’aucuns ont été trouvés en possession d’armes blanches. Et puis ce matin, ils ont été mis à la disposition de la justice. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et se trouvent déjà à la maison centrale de Conakry ».

Propos recueillis par Elisa CAMARA