Commissaire Kassé sur la mort du jeune Samba : ‘’on ne peut pas confirmer si c’est par balle ou quoi’’

Selon des informations qui continuent encore de circuler sur les réseaux sociaux, un autre jeune du nom Mamadou Samba Diallo âge de 18 ans et plombier de son état a succombé hier mardi à ses blessures vers 18 heures, suite à une balle qu’il aurait reçu du côté de Cosa, commune de Ratoma.

Joint très tôt dans la matinée de ce mercredi, le porte parole de la police nationale, commissaire Boubacar kassé a confié avoir reçu des informations sur l’identité de la victime, mais qu’il ne saurait dire que si c’est par balle ou autre chose que le jeune Samba a trouvé la mort.

‘’On a reçu aussi l’information qu’un jeune a trouvé la mort hier du côté de Cosa. Un certain Mamadou Samba Diallo qui serait âgé de18 ans et plombier de profession. Nous, on ne peut pas confirmer si c’est par balle ou quoi parce qu’au moment où ça se passait, nous on faisait autre chose. C’est ce matin qu’on va mener des enquêtes pour voir si c’est par balle ou si c’est autre chose’’, dira-t-il.

Par ailleurs, le porte parole de la police nationale estime qu’en pareil circonstance, seul le médecin légiste pourra déterminer les causes de la mort, furent-elles par balle ou autre genre de projectiles.

Elisa Camara

