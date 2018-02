Communales : ‘’la mascarade électorale ne marche plus en Guinée’’, (Abdoulaye Bah, tête de liste de l’UFDG à Kindia)

Candidat et tête de liste de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée à Kindia pour les dernières élections communales, Abdoulaye Bah a pris part samedi dernier à l’assemblée générale hebdomadaire de son parti tenue à son siège national sis au quartier Commandayah, dans la commune de Ratoma.

Au cours de cette assemblée, il (Abdoulaye Bah) a lancé un appel à tous les militants de l’UFDG de se mobiliser pour dit-il, exiger que leurs voix des urnes soient respectées. Il a par ailleurs indiqué aux militants de n’est pas avoir peur car, la constitution permet selon lui, à leurs militants ‘’de balayer tout gouvernement injuste.’’

‘’Vous êtes prêts pour le combat ? A Kindia on a gagné, l’UFDG a gagné, l’UFDG a massacré le RPG à Kindia. La mascarade électorale ne marche plus en Guinée, c’est terminé. On est plus en 2010, 2013, ni 2015, nous sommes en 2018. Par conséquent, partout où on a gagné, on va gouverner’’, a dit entre autres Abdoulaye Bah.

Poursuivant, il a précisé : ‘’On a tenté de voler mais on les a attrapés les mains dans le sac. On va se lever pour montrer que la Guinée appartient aux meilleurs de la Guinée. La Guinée n’appartient pas à un petit club de médiocres du RPG. La Guinée appartient à Allah et aux meilleurs de la Guinée. Levez- vous pour qu’on sorte la démocratie, elle est malmenée. Et je rappel que l’article2 de la constitution vous donne le droit au peuple de Guinée de balayer tout gouvernement injuste parce que le peuple est souverain. Le RPG, c’est des communistes. L’UDFG est la seule force qui puisse sauver la Guinée contre ce groupe de bandits et de primer la démocratie et j’assume mes propos…’’

