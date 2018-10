Communiqué: guineenouvelles.com devient ziama.info !

En ligne depuis le 7 février 2014, Guineenouvelles.com (http : www.guineenouvelles.com), site d’actualité instantanée sur la Guinée et ailleurs, change de nom et devient Ziama.info (http : www.ziama.info) avec toujours la même volonté de mieux servir ses lecteurs et partenaires.

Cette mutation a un sens : elle est dictée par notre souci de faire la démarcation dans un environnement médiatique guinéen souvent envahi par la prolifération de TITRES ou de NOMS de sites semblables. Et cela, par le fait de certains hommes de médias qui sont en manque d’imagination et de créativité.

Animé par une équipe de jeunes reporters dynamiques, engagés et respectueux de l’éthique et de la déontologie de notre métier de journaliste, ZIAMA.INFO (anciennement GUINEENOUVELLES.COM) reste fidèle à sa vocation de traiter les informations de façon objective, donc authentiques. Mais avec vous, chers lecteurs et partenaires, nous ne trahirons cette vocation, en restant nous-mêmes.

Le design en soi est une innovation qui incite le lecteur à prendre goût à la lecture.

ZIAMA, nom authentique, tire toute son originalité de la forêt profonde du sud de la Guinée, classée patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa riche variété faunique et forestière.

Notre objectif : participer activement au débat de société en vue de renforcer les acquis démocratiques et le processus de développement socioéconomique en cours en Guinée, tout en vous servant, de façon instantanée, l’actualité guinéenne, africaine et internationale avec impartialité et professionnalisme.

Aux côtés des autres sites guinéens crédibles, WWW.ZIAMA.INFO (disponible également avec les extensions : .org, .net et .com) les portes sont ouvertes à tout le monde : décideurs politiques, acteurs économiques, annonceurs, investisseurs pour faire passer des informations utiles au développement de la Guinée pour lequel nous nous investissons chaque jour.

Toutes vos remarques, critiques et suggestions sont les bienvenues ! Merci pour l’aventure, le meilleur est à venir !!!

Le Directeur de Publication

Zézé Zoumanigui

+224 628412090, +224 664412090

[email protected] ou [email protected]