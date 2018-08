Compte rendu du Conseil des Ministres du 02 Août 2018

Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 02 aout 2018 de 10h à 12h 00, avec l’ordre du jour suivant:

Message de son Excellence Monsieur le Président de la République ; Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 27 juillet 2018 ; Questions diverses.

Ø Au titre du premier point de l’ordre du jour ;

Le Président de la République a apprécié le démarrage effectif de la campagne d’insémination artificielle des vaches, dans le cadre de l’intensification et de la professionnalisation de l’élevage.

Le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement à prendre les dispositions pour une bonne organisation de la fête marquant le 60è anniversaire de l’indépendance nationale.

Le Président de la République a demandé au Ministre en charge de la fonction Publique de veiller à la prise en compte de tous les aspects, notamment financiers, dans les projets de réforme des structures publiques.

Au titre du deuxième point de l’ordre du jour, Monsieur le Premier Ministre a fait le compte rendu du Conseil interministériel du 27 juillet 2018.

Le Conseil a entendu successivement :

ü Le Ministre des Travaux Publics qui a fait une communication relative à la mise en place du système de Pesage-Péage sur le réseau routier national de la République de Guinée.

Le Ministre a indiqué que le coefficient d’agressivité moyen des routes en Afrique au Sud du Sahara est de 1,3 alors qu’en Guinée, ce coefficient est proche de 2,7. Ce qui veut dire qu’une route qui était projetée et construite pour durer 15 ans aura une durée de vie réduite à 7 ans si aucune mesure n’est prise pour la limitation de la charge à l’essieu.

Le contrôle du poids total autorisé en charge (PTAC) et de la charge à l’essieu est effectué à travers le système de pesage routier. Ce système consiste à installer des postes de pesage des camions poids lourds sur les principales routes du pays, notamment les routes nationales et celles de liaison avec les pays voisins.

Le Ministre a soutenu que la plus importante des agressions que subissent les routes est causée par la surcharge des véhicules poids lourds qui y circulent.

La dernière campagne de pesage menée par la Direction Nationale de l’Entretien Routier a révélé que plus de 80% des camions poids lourds utilisant les routes nationales sont en surcharge.

Le conseil a demandé au Ministre de continuer le processus de recrutement du partenaire technique tout en veillant au respect des normes, des règles de passation des marchés publics et de la pratique au sein de l’espace CEDEAO.

ü Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui a fait une communication relative aux préparatifs de l’organisation des festivités du 60ème anniversaire de l’Indépendance Nationale, le 02 octobre 2018.

Le Ministre a mis l’accent sur le caractère particulièrement solennel de la célébration de ce 60ème anniversaire de l’indépendance nationale.

Le Conseil a décidé de la mise en place d’une commission nationale d’organisation. Des sous commissions seront également mises en place pour la prise en compte de tous les aspects notamment la sécurité, la communication, les manifestations culturelles et artistiques.

Le conseil a invité la commission nationale à présenter un projet de budget qui sera validé à une prochaine session.

ü Le Ministre du Budget qui a fait une communication relative au renforcement du pilotage de l’exécution du budget de l’Etat.

Le Ministre, a informé les membres du Gouvernement, en leur qualité d’ordonnateurs principaux des dépenses du budget de l’État, de la mise en service prochaine d’une application d’alerte et de notification sur les actes impactant l’exécution des dépenses publiques de leurs ministères respectifs sur la chaîne dépenses.

Cette application permettra d’avoir une meilleure visibilité des dépenses et un suivi régulier des engagements financiers de l’Etat.

Le Conseil a apprécié cette initiative et a décidé de l’organisation de séances de sensibilisation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaine des dépenses pour une meilleure compréhension du processus de gestion du budget national.

ü Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration qui a présenté un projet de Loi portant Statut Général des Agents de l’Etat.

Le Ministre a indiqué que ce projet de Loi procède de la révision de la Loi/028 du 31 décembre 2011 portant statut général des fonctionnaires.

Il a indiqué que ce travail a commencé il y a deux ans et est passé par plusieurs étapes, depuis la réalisation de l’étude jusqu’à son examen par le Conseil.

Le Ministre a présenté un tableau récapitulatif des différents amendements apportés et a indiqué que plusieurs ateliers ont été organisés pour la présentation et la validation des documents.

Le conseil a demandé que le document soit revu pour s’assurer de sa cohérence et de ses implications financières éventuelles.

Questions diverses :

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a rendu compte de sa rencontre de concertation avec les Organisations de la Société Civile, tenue le lundi 30 juillet 2018.

Au cours de cette rencontre le Ministre a insisté sur le but non lucratif et le caractère apolitique des Organisations de la Société Civile.

Le Ministre d a informé le Conseil qu’il sera organisé bientôt, à la demande des Organisations de la Société Civile, une journée de formation et d’information sur le cadre légal et réglementaire du mouvement associatif en Guinée.

Avant de lever la séance, le Président de la république a donné de larges informations sur la situation nationale, Africaine et internationale.

Le Conseil des Ministres

Transmis par la Cellule de Communication