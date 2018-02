Compte rendu du conseil des ministres du jeudi 22 janvier 2018

Conakry, le 22 Février 2018 – Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 22 février 2018 de 10h à 12h, avec l’ordre du jour suivant :

1.Message de son Excellence Monsieur le Président de la République ;

2.Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 20 février 2018 ;

3.Décisions ;

4.Divers.

Au titre du premier point de l’ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé aux Ministres en charge de la Défense et de la Sécurité d’assurer le suivi des projets de loi et des textes d’application relatifs à la Défense et à la Sécurité intérieure.

Le Chef de l’Etat a invité le Ministre de la Pêche à finaliser l’organigramme de son département et à proposer les textes y relatifs.

Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de vérifier la réalité de certaines indicatrices et autres données économiques et sociales de manière à disposer de statistiques fiables. A ce titre, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire a été chargé de mobiliser les administrateurs territoriaux pour recouper les informations transmises par les départements au Ministère en charge du Plan.

Le Président de la République a invité le Gouvernement à poursuivre les efforts en cours pour résoudre la crise qui frappe le secteur éducatif consécutivement à des dissensions dans certaines organisations syndicales…

