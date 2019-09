Conakry : 28 volontaires américains prêtent serment pour accompagner l’éducation guinéenne

28 volontaires du corps de la paix ont prêté serment vendredi à Conakry pour dispenser des cours dans les collèges et lycées de Guinée. Le corps de la paix qui est une agence du gouvernement des États-Unis vise à promouvoir l’amitié entre les peuples américain et du monde entier en vue d’échanges culturels, de transfert de compétences techniques et le renforcement de capacités.

C’est dans ce cadre que ces 28 nouveaux volontaires qui ont prêté serment seront déployés dans plusieurs villes guinéennes pour y enseigner des cours de mathématiques, de biologie, de chimie, de physique et d’anglais.

La cérémonie de prestation de serment a connu la présence de plusieurs cadres des Ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de plusieurs membres de la représentation diplomatique américaine et a été présidée par la ministre guinéenne de la coopération et de l’intégration africaine, qui dans son discours, a invité les volontaires au partage de leurs connaissances.

« La philosophie du corps de la paix est absolument unique, je m’adresse aux volontaires. Vous êtes là pour partager ce que votre pays a de plus beau, sa générosité et son courage, merci pour tout ce que vous faites pour mon pays, merci d’aller là où vous allez, parce que chacun d’entre vous va aller laisser dans ce pays quelque chose qu’on oubliera jamais. Je l’ai dit la dernière fois, partout où on ira sur le terrain, on essayera d’entrer en contact avec vous, parce que vous êtes une source d’espoir pour les jeunes de Guinée de tout horizon. Le directeur du corps de la paix l’a dit tout à l’heure, la philosophie ici, ce n’est pas seulement ce partage, c’est l’apprentissage de la liberté humaine à tous les niveaux. Partout où vous êtes, dans toutes vos actions, démontrez que la connaissance des droits humains a une importance vitale pour vous », a dit la ministre Djènè Keïta.

Pour sa part, le directeur du corps de la paix a remercié les communautés guinéennes qui ont accueilli les volontaires lors de leur formation.

« Aujourd’hui, j’ai deux objectifs importants. Le premier est d’exprimer au nom du corps de la paix, ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite du programme de formation. Ce programme s’est déroulé à Dubréka centre, je profite de l’occasion pour remercier tous les habitants de cette préfecture qui ont chaleureusement accueilli nos stagiaires. Ils ont joué un rôle important dans la formation de nos stagiaires et c’est grâce à eux qu’ils feront mieux leur travail en tant que volontaires », a dit Brian Cavanagh.

Parmi les 28 volontaires, il y a 18 professeurs de Mathématiques, 8 professeurs de sciences (physique, chimie et biologie) et 2 professeurs d’anglais. Ce groupe est composé de 10 hommes et de 18 femmes et seront affectés dans les quatre régions naturelles de la Guinée.

Ces volontaires viennent ainsi s’ajouter à 44 autres volontaires déjà déployés sur le terrain.

Les différents volontaires qui viennent des États-Unis ont prêté serment pour accompagner l’éducation guinéenne.

« J’ai hâte de travailler avec la communauté et les étudiants. Je suis très contente d’être ici. Je ferai tout pour donner mes connaissances aux étudiants. Donc c’est un plaisir d’être en Guinée », s’est confiée Aleannor Franks, une volontaire qui doit aller à Konah, dans la préfecture de Tougué.

Le corps de la paix, à travers ses volontaires, intervient en Guinée dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’agroforesterie.

Thierno Sadou Diallo

