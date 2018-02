Conakry : c’est parti pour les travaux du 5è forum technique de l’AISS

Le 5è forum technique de l’association internationale de la sécurité sociale (AISS) a ouvert ses portes ce mercredi 21 février à Conakry, sous la direction de la caisse nationale de la sécurité sociale dirigée par Malick Sankhon avec l’appui du gouvernement guinéen.

Axée sur le thème « Extension de la couverture sociale en Afrique, approches novatrices », cette rencontre regroupe une soixantaine de représentants des caisses nationales venus d’une quinzaine de pays. Durant deux (2) jours, ces experts en couverture sociale échangeront autour des sujets concernant la population sans couverture sociale afin de faire des recommandations utiles.

Dans son discours de circonstance, le Directeur général de la CNSS, Malick Sankhon a tenu à préciser : « Notre association commune, fidèle à son objectif de promouvoir l’excellence dans la sécurité sociale, encourage l’échange d’expériences entre ses différents membres. Nos organismes ici représentés doivent s’enrichir des pratiques des uns et des autres, dans l’intérêt d’une sécurité sociale efficace et dynamique », dit-il avant d’ajouter :

‘’Cette de Conakry autour du thème extension de la couverture sociale en Afrique, approches novatrices est une opportunité à saisir pour réussir ensemble notre mission commune: la lutte contre l’exclusion ou disons le encore plus clairement, l’élimination de la pauvreté. La sécurité sociale est un droit fondamental, nous devons en faire une réalité dans nos pays pour nos populations respectives, ici et ailleurs…’’

De son côté, le président du comité directeur de l’AISS pour Afrique de l’Ouest, Charles désiré Kouassi a expliqué : « Nos institutions de sécurité sociale ont mis au cœur de leur priorité la promotion de la sécurité sociale pour une meilleure justice sociale. Elles remercient les autorités pour leur appui constant. Ce sont une soixantaine d’experts venus de plusieurs pays : Bénin , Burkina Faso , Cameroun , Cap vert , Côte d’ivoire, France , Gambie , Ghana , Liberia , Madagascar , Niger , RDC , Sénégal, Sierra Leone et le soudan.’’

Plus loin, il a précisé que ces experts participeront activement à cette rencontre de haut niveau. ‘’Soyez rassurer que cette rencontre sera riche en échange de bonne quantité. La justification d’une rencontre pour évoquer ces sujets définis comme priorité par l’AISS dans l’intervalle de 2018-2020 s’inscrit dans un contexte où aux environs 90% de la population reste sans couverture sociale. Les efforts importants sont en cours dans nos institutions pour combler ce déficit’’, souligné M. Kouassi.

Présent à ladite cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre de l’Emploi et du Travail, Albert Damantang Camara a entre autres sollicité. ‘’Une politique de protection sociale bien conçue et associée à d’autres politiques pourrait améliorer la cohésion sociale, la productivité, l’employabilité et soutenir le développement économique. C’est pourquoi, je souhaite que ce séminaire de Conakry soit celui d’un échange constructif entre nos organismes et institutions de sécurité sociale pour aborder et trouver des solutions innovantes aux questions fondamentales.’’

Elisa Camara

