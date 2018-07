Conakry : c’est parti pour les travaux de validation du rapport sur le diagnostic du système de collecte des revenus miniers

L’atelier de restitution et de validation du rapport sur le diagnostic du système de collecte des revenus miniers en Guinée a ouvert ses portes ce jeudi 5 juillet, dans un réceptif hôtelier de la place. C’est le ministre du Budget, Ismaël Dioubaté qui a officiellement donné le coup d’envoi des travaux dudit atelier en présence de son homologue des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, du directeur général des Impôts, Aboubacar Makhissa Camara, du représentant de la Banque Mondiale et de plusieurs cadres techniques des départements ministériels impliqués dans la gestion minière.

Selon les organisateurs, cet atelier qui durera deux jours regroupe d’éminents venus des départements impliqués dans la gestion minière et du projet d’appui à la gouvernance dans le secteur minier (PAGSEM).

Dans son allocution de circonstance, le ministre du Budget a remercié les uns et les autres, avant de placer l’évènement dans on contexte : ‘’Dans le but de renforcer la gouvernance dans le secteur, le Ministère du Budget a initié une étude portant sur le diagnostic du système de collecte des revenus miniers. L’objectif visé par cette étude est de créer les conditions d’une utilisation potentielle des recettes minières pour le développement durable d’une part, et d’autre part, d’optimiser la gestion du secteur minier en identifiant les instruments fiscaux appliqués à l’industrie extractive et en évoluant les contrôles physiques et financiers ainsi que la revue des compétences existantes en collecte des recettes minières. A l’issue des travaux avec les administrations concernées, notamment la direction nationale des impôts et la direction générale des Douanes, un rapport provisoire a été livré par le consultant au mois de mars 2018 à l’attention du gouvernement. Je fonde l’espoir que ces journées permettront aux participants d’apporter des critiques ciblées du rapport diagnostic proposé par le consultant à l’issue de ses travaux en vue d’aboutir à des recommandations objectives.’’

Poursuivant, il a tenu à adresser ses vifs remerciements à la Banque Mondiale pour, dit-il, son leadership dans la mise en œuvre du programme d’appui à l’amélioration de la gouvernance financière dans le secteur miner.

‘’En effet, c’est en 2013 que le gouvernement guinéen a mis en œuvre une nouvelle politique minière dont l’objectif vise à favoriser plus de rentabilité pour les investisseurs, élargir la base des recettes fiscales du pays et promouvoir plus de valeur ajoutée pour l’économie guinéenne’’, a ajouté le ministre Dioubaté.

A l’en croire, cette rencontre de validation se tient au moment où la Guinée est classée parmi les trois gros pays exportateurs de bauxite. ‘’Le dynamisme dans ce secteur interpelle les acteurs à tous les niveaux sur l’échelle des revenus générés au profit du budget national et de celui des collectivités’’, a-t-il mentionné.

Par Youssouf Keita

+224 666 48 71 30