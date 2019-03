Conakry Fashion Week : un défilé de mode qui met en exergue le ‘’made in Guinea’’ (10 photos)

La deuxième édition de Conakry Fasion Week s’est tenue ce samedi 23 mars dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Sur scène, plusieurs créations guinéennes ont défilé pour non seulement exposer leurs créations mais aussi pour égayer la public mélomane venu participer à l’événement.

« C’est une belle soirée, l’initiatrice de cet évènement est une jeune fille que j’encourage beaucoup, c’est un pari qu’elle est en train de gagner, donc il faut l’encourager, je lui demande de persévérer parce que faire la mode en Guinée est très difficile », a dit un des stylistes qui a participé au défilé.

« Le but de cette deuxième édition, c’est de mettre en exergue le made in Guinea, et là on l’a réussi parce que toutes les tenues qui ton été présentées ce soir, sont des tenues qui sont faites par des stylistes guinéens, donc je suis très satisfaite du déroulement de cette cérémonie. Ce soir le tissu guinéen était vraiment mis en valeur et il faut que les gens sachent qu’un bon styliste, c’est celui qui sait manier tous les tissus, nous sommes en Guinée, mais si nous voulons vendre nos stylistes à l’international, il va falloir qu’ils puissent manier tout type de tissu », a expliqué l’initiatrice de cet événement Koumba Cissé.

Sur le podium, plusieurs tenues ont défilé, d’accoutrements pour hommes mais aussi pour des femmes et le tout a été fait par des stylistes guinéens.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39