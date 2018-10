Conakry : les femmes de l’opposition vont braver l’interdiction de marcher…

Malgré l’interdiction qui a été faite par les autorités, les femmes de l’opposition républicaine descendront dans la rue ce jeudi 1er novembre pour réclamer justice pour les victimes des tueries lors des manifestations politiques .

L’annonce a été faite ce mercredi 31 octobre au Quartier général de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

« Demain jeudi, les femmes de l’opposition républicaine vont marcher, comme on devrait s’y attendre, il y a des interdictions. Ces interdictions qu’on est en train de vivre sont illégales, c’est la Constitution qui consacre le droit de manifester, le droit de faire un meeting. On ne peut pas de manière fantaisiste suspendre nos droits, nous ne sommes pas en état d’urgence, on n’est pas dans une situation exceptionnelle pour suspendre les droits et libertés des Guinéens », a dit le Dr Faya Millimouno qui faisait le compte-rendu de la rencontre des leaders de l’opposition Républicaine

Plus loin, le président du Bloc libéral (BL) a invité les femmes de l’opposition d’être au rendez-vous pour lancer un message à Alpha Condé.

« Donc, nous invitons toutes les femmes de l’opposition, ici à Conakry, d’être au rendez-vous demain. Parce que pour la plus part des jeunes que nous perdons, c’est très douloureux. En tant que mères, en tant que femmes, mobilisez-vous et envoyez un message clair à Alpha Condé et à son gouvernement », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39