Conakry : fin de formation pour le sous-projet du consortium CENFOTH sur le renforcement des compétences de base du personnel hôtelier 

Trois institutions d’enseignement supérieur réunies en consortium ont bouclé vendredi, 26 juille dernier un atelier de formation axé sur comment développer les compétences de base du personnel hôtelier. Cette formation financée par le projet booster les compétences pour l’employabilité des jeunes (BoCEJ) et qui a duré cinq jours a permis aux participants d’acquérir de nouvelles compétences pouvant leur permettre de mener à bien leur sous-projet.

Sekou Amadou Kouyaté, un des membres du consortium, explique que la formation qu’ils ont bouclée ce vendredi, a permis aux participants de connaître les outils qu’il faut pour la gestion du sous-projet.

« Ce sont les institutions de formation et les professionnels de l’hôtellerie qui se sont retrouvés pour former le consortium. Et ce consortium a fait un appel à candidature et nous avons été sélectionnés et on a mis à la disposition de notre sous-projet, des moyens pour développer un certain nombre d’activités à savoir la révision des programmes, pour qu’ils soient conformes aux besoins des employeurs, spécifiquement les employeurs du secteur hôtelier et également rénover nos salles de classe, nos ateliers de pratique, nos salles informatiques et acquérir du matériel professionnel pour la pratique et également renforcer les capacités des formateurs et des gestionnaires du sous-projet. C’est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette semaine un atelier de formation pour le renforcement des capacités des membres du projet », a expliqué le responsable des passations des marchés dans le sous-projet.

Ce consortium est composé de l’université Mahatma Gandhi, l’institut Billy école et le Centre National de Formation Touristique et Hôtelière (CENFOTH), le restaurant de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le restaurant Pâtisserie « 2 octobre ».

Pour Fatoumata Djouhè Bah représentante de l’institut Billy école dans ce projet, l’atelier de formation permet aux participants de faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

« A partir de cette formation, nous sommes suffisamment outillés pour mener à bien le projet, dans l’intérêt de tout le monde, dans l’intérêt des institutions de formation et dans l’intérêt de nos partenaires professionnels. Cette formation de 5 jours nous permet de faciliter l’insertion socio-professionnelle de nos étudiants. Donc ce sera un partenariat gagnant-gagnant, nous allons aider nos partenaires à avoir une main d’œuvre qualifiée et aussi nous allons profiter de leur expérience pour mieux élaborer les programmes et pour mieux les dispenser », a précisé Fatoumata Djouldè Bah.

Ce sous-projet bénéficie d’une subvention de la Banque Mondiale à travers le fonds compétitif pour les compétences et l’employabilité (FCCE), composante1 du projet BoCEJ à hauteur de 250 000 Dollars US.

