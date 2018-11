Gouvernance sanitaire : fin de la formation sur le renforcement des capacités des journalistes

L’atelier de formation pour le renforcement des capacités des journalistes de la presse en ligne a pris fin ce jeudi 15 novembre à Conakry. Durant trois jours, ces hommes de médias ont été outillés en termes d’informations en période de tension sociale et ont été amenés à comprendre leurs rôles dans le cadre de l’incitation de la population à fréquenter les structures sanitaires.

Ce projet qui intervient dans le cadre des réformes de la gouvernance sanitaire est une initiative de la structure Seach for Common Ground. Le coordinateur, About Karno Ouattara revient sur l’objectif visé par USAID qui a financé ladite formation.

‘’L’objectif, c’est de renforcer les capacités des journalistes sur des principes de Common Cround dans les médias, c’est-à-dire, comment est-ce que le journaliste dans son écrit renforce ce dialogue en prenant en compte des différentes parties, en faisant comprendre à la population qu’il n’y a pas de problème sans solution. Il permet à chacun de pouvoir librement s’exprimer quelque soit ses croyances, quelque soit ses idées que la personne puisse avoir cette opportunité’’ a t- il dit.

Poursuivant, il s’est réjoui de la qualité des échanges et la participation des présents qui ont bien voulu prêter une oreille attentive afin de faire une bonne restitution dans leurs différentes rédactions.

‘’La participation a été active comme on n’avait souhaité, je pense que je suis personnellement satisfait. On a eu beaucoup d’échanges d’expériences, des cas précis, des cas vécus par ces journalistes qui nous ont aidés à pouvoir illustrer ce qu’on était en train de dire. Mon souhait et qu’au sortir d’ici, qu’on comprenne cela sur les écrits, sur les réformes de la santé de plus en plus avoir dans les articles en ligne de sorte à ce que la population puisse savoir ce qui est en train d’être fait et qu’elle sache le pouvoir de participer en vue d’améliorer le système de santé’’ S’est-il réjoui.

Les bénéficiaires de ces trois jours de formation pour le renforcement de leurs compétences en matière de gouvernance sanitaire ont remercié les initiateurs avant de promettre d’ouvrer pour matérialiser ces connaissances acquises à travers des différentes enquêtes qu’ils réaliseront.

