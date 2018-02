Conakry : la Guinéenne des Jeux lance son premier nouveau produit appelé ‘’Cash millions‘’

En prélude au lancement officiel du produit appelé ‘’Cash millions‘’, les responsables de la Guinéenne des Jeux (GDJ) étaient face aux journalistes ce mercredi 28 février 2018, pour procéder à la présentation de ce nouveau produit qui sera d’ailleurs débuté demain 1er mars, sur toute l’étendue du territoire national.

Selon les initiateurs, l’objectif de ce produit, c’est de trouver les 2 ; 3 ; 4 ou 5 bons numéros parmi les numéros choisis à la suite d’un tirage effectué chaque heure. C’est pourquoi son allocution de circonstance, Kaba Kouyaté, le directeur des opérations a fait savoir que ce nouveau produit dénommé ‘’Cash millions‘’ est venu mettre la population guinéenne dans le confort.

‘’Ce nouveau produit que nous lançons aujourd’hui concrétisant de l’engagement de doter les parieurs guinéens d’une façon de jouer et de parier. Avec l’appui des trois partenaires de réseaux de téléphonie mobile, la guinéenne des jeux va doter la population guinéenne d’une technologie permettant de jouer sans se déplacer et recevoir son gain de façon sécurisée dans des canaux variés. Nous mettons à la disposition du public parieur de Guinée un outil digital lui permettant de parier dans un confort total afin pour lui de gagner des millions sans s’exposer, a-t-il souligné.

Selon le directeur de Marketing, avec ce nouveau produit dénommé ‘’Cash millions‘’, ‘’on a plus besoin de se déplacer pour aller parier et plus besoin de se déplacer pour aller récupérer son gain. Désormais, les guinéens vont pouvoir gagner et entrent en possession de leurs gains directement à la maison, dans le taxi pour aller au travail, dans l’ascenseur, dans les embouteillages, tout le temps et partout.’’

Comment jouer et comment se faire payer ? Sur la question, le directeur marketing explique : ‘’Le jeu va se passer à travers les SMS. Les gens pouvant jouer en utilisant leur téléphone en envoyant un simple SMS. Le jeu ‘’Cash millions‘’ consiste à choisir cinq (5) numéros de 1 à 48 séparés par le symbole dièse (#) et de les envoyer par SMS au 8134 ou d’envoyer tout simplement le ‘’Flash ‘’ par SMS au 8134. L’objectif est de trouver les 2 ; 3 ; 4 ou 5 bons numéros parmi les numéros choisis à la suite d’un tirage effectué chaque heure. Il faut savoir aussi, on fera un tirage chaque heure, c’est-à-dire 24/24. Et à chaque tirage, tous les participants recevront une notification à travers SMS pour connaitre son résultat’’, a-t-il indiqué.

Pra rapport aux gains, le directeur commercial précise que ‘’les tirages sont effectués chaque heure 24/24. Chaque jeu est facturé à 2.000 fg. Et chaque tirage à un numéro de quatre chiffres. Si au tirage, le joueur obtient au moins 2 bons numéros, il obtient un gain. Si vous trouverez 2 bons numéros dans l’ordre ou désordre, le gain sera 2.000 fg. Si vous trouverez un bon 3 numéro dans l’ordre, le gain sera 500.000 fg. Si vous trouverez 4 bons numéros dans l’ordre, le gain sera 2.000.000 fg. Et les joueurs ayant trouvés 5 bons numéros dans l’ordre empochant le montant du Jackpot national de 25.000.000 GNF chacun. La population guinéenne à la possibilité de voir le tirage en direct où nous allons publier les numéros tirés’’, a fait remarquer.

Dans ce nouveau produit ‘’Cash millions‘’, la nouveauté est que les gagnants ne marcheront pas avec les gros montants. ‘’Pour les gros montants quelqu’un qui gagne par 10.000 millions ou 250.000.000 millions, on va gentiment demander à ses heureux gagnants de se rendre à notre siège pour récupérer le montant par chèque ou par cash au niveau de notre siège’’, a-t-il conclu.

‘’Mon téléphone, mes millions’’, c’est le slogan de la Guinéenne des Jeux où 150 jeunes seront dans toutes les communes de la capitale dans un premier temps pour expliquer le contenu de ce produit.

Yaya Dramé

+224 628-38-05-76

Commentaires

commentaires