Conakry : les guérisseurs traditionnels accusent le Ministère de la Santé d’avoir détourné plusieurs de leurs milliards

A l’occasion de la conférence de presse qu’elle a animée ce lundi 7 octobre, la Fédération Guinéenne des Associations des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes (FEGAGTH) a ouvertement accusé le département en charge de la santé publique d’avoir détourné des sommes importantes qui lui étaient destinées par l’Etat et des partenaires.

Par la voix de son président, Mamady Daman Traoré, ladite fédération estime que l’heure est arrivée pour déballer certaines magouilles qui se passent au Ministère de la Santé. « Nous sommes aujourd’hui là pour dire que le Ministère de la Santé a détourné plusieurs milliards de francs guinéens qui étaient destinés à notre fédération par l’Etat guinéen et des partenaires au développement dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS. Le premier cas de ces détournements porte sur un montant de 2.673.177.150 francs qui devrait nous permettre de construire un hôpital pour les guérisseurs traditionnels. En effet, quand le général Sékouba Konaté était président de la transition, nous lui avons démandé de nous aidé à avoir un hôpital où les guérisseurs traditionnels pouvaient apporter des soins aux malades. C’est ce qui fût accepté par celui-ci et tous les documents administratifs ont suivi la procédure régulière jusqu’au Ministère des Finances pour paiement. Mais quand le secrétaire général d’alors du Ministère de la Santé, Younoussa Ballo et d’autres cadres corrompus se sont rendus compte que le paiement allait se faire, ils ont vite préparé un monsieur du nom de ‘’Savant Noir’’ pour dire que c’est ce dernier qu’est le président des guérisseurs traditionnels. Surpris, nous avons porté plainte contre ce monsieur ‘’Savant Noir’’ auprès du tribunal de Mafanco pour usurpation de titre. L’affaire a été jugée et cet escro a été emprisonné. Au finish, ils (cadres du Ministère de la Santé) ont pu sortir cet argent et notre hôpital n’a pas été construit », dira-t-il entre autres.

Parlant des 2.700 dollars, il dira qu’ils ont été aussi détournés par ces mêmes responsables du Ministère de la Santé. « En fait, c’est un montant que l’OMS nous a offert dans le cadre de la célébration des festivités de l’indépendance nationale. Je précise que notre fédération est chaque année associée dans la célébration de cette fête nationale. Comme notre fédération est rattachée au Ministère de la Santé, les partenaires qui nous accompagnent sont obligés de passer par ce ministère pour toutes les initiatives. En 2011, cet argent de l’OMS qui était destiné à notre structure a été également détourné par les responsables du Ministère de la Santé d’alors », a-t-il mentionné, avant d’ajouter :

« Un autre cas de détournement de nos fonds non des moindres porte sur 529 millions de francs guinéens que l’OMS nous a accordé dans le cadre de la formation de nos membres quand la maladie à virus Ebola était encore dans nos mûrs. Tout le monde sait que les guérisseurs traditionnels ont été mis de côté dans la lutte contre Ebola en Guinée. Voyant le refus des cadres du Ministre de la Santé et ceux de la coordination nationale d’Ebola de nous associer à la lutte contre Ebola, nous avons adressée une requête à l’OMS afin qu’elle nous aide à être bien formés. Elle (OMS) a favorablement accueillie notre requête en nous octroyant ce montant de 529 millions de francs guinéens. Cet argent aussi a été détourné et ce sont des cadres de la coordination nationale d’Ebola dont Fodé Tass Sylla, Sékou Condé et Sakoba Keita parmi tant d’autres qui sont allés se partager cette somme, à Enta Fassa, dans la commune de Matoto. Notre fédération n’a rien reçu dans cet argent… »

Poursuivant son intervention, il a demandé au président Alpha Condé de rattacher désormais la Fédération Guinéenne des Associations des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes (FEGAGTH) à la Présidence de la République.

« Nous voulons cela parce que nous sommes deçus du Ministère de la Santé Publique. Et nous disons clarement au président Alpha Condé qu’il y a beacoup de cadres de ce département qui n’aiment pas la Guinée et les Guinéens. Les détournements sont monnaies courantes dans ce ministère et il faudrait bien que les plus hautes autorités du pays regardent cela pour pouvoir sauver les citoyens que nous sommes. Pour finir, nous demandons au président Alpha Condé de ne jamais remettre un franc à ces gens-là pour nos différentes structures parce que nous avons appris que beaucoup d’argent seraient disponibles pour accompagner nos fédérations. »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30