Conakry : lancement du concept ‘’Rentrée Généreuse’’ sous le signe de l’éducation et de la jeunesse

L’agence Com In a procédé ce lundi 11 novembre 2019 à la première édition de son concept »rentrée généreuse ». Un concept RSE (Responsabilité sociétale d’entreprise) en faveur de l’éducation et de la jeunesse qui consiste essentiellement à la distribution de kits scolaires aux élèves les plus défavorisés des établissements publics.

Le projet qui tend à favoriser l’implication de tous dans une dynamique de promotion et de développement de l’éducation et de la jeunesse. Durant cette semaine généreuse, l’agence compte orchestrer une série d’activités au terme desquelles des kits scolaires seront distribués aux élèves les plus nécessiteux. Cette première édition touchera les écoles publiques de trois communes de la capitale : Kaloum, Matam et Matoto.

« En tant qu’agence de communication, je représente un secteur d’activité et pour moi il est important que chaque entreprise prenne ses responsabilités. Nous avons tous un impact social, nous avons un impact environnemental et pour moi pour inverser les choses pour que ce soit positif il faut qu’on s’engage. J’ai décidé moi de m’engager dans le secteur de l’éducation parce que je me dis que c’est la base de tout développement et je veux donner à chaque enfant la chance de pouvoir se développer personnellement et plus tard professionnellement. Alors l’initiative »Rentrée Généreuse » est une activité qui se déroule normalement sur une semaine donc c’est une série d’activités pour justement allier éducation, animation et sport pour les enfants. Et en fait au terme de cette série d’activités, on veut distribuer des kits scolaires d’abord pour récompenser les excellents élèves des écoles publiques mais aussi pour donner aux enfants nécessiteux, pour soutenir et encourager leurs familles à les laisser à l’école. Pour cette première année, on espérait pouvoir donner 5000 kits scolaires, aujourd’hui on en est à 1000 kits. Pour une première édition, on s’est dit c’est un départ et que l’année prochaine on espère toucher en plus de Conakry, les régions également », a expliqué Haby Tall, directrice de l’agence Com In.

La fondation PROSMI qui est également partenaire de l’événement, a pris part à la cérémonie de lancement. Aissata Traoré chargée de l’éducation et de l’environnement à la fondation PROSMI, après avoir cité quelques activités a déroulé l’une des priorités de la fondation

« Je voudrais juste vous dire que la fondation PROSMI fait des actions en Guinée c’est vrai, pour toute la population, sur le plan de la santé, mais elle en fait beaucoup plus pour le système éducatif puisque la base de tout développement c’est l’éducation et nous cherchons d’autres activités, même avec les affaires sociales, les activités d’appoint. Nous ne faisons pas ce que le gouvernement fait mais nous faisons ce que le gouvernement doit faire et qu’il a oublié ou que son attention n’a pas touché. Et quand nous sommes en Guinée ou ailleurs nous nous y mettons pour venir au secours de l’Etat pour que le vide soit comblé », a affirmé Aissata Traoré.

Partenaire aussi à cet événement, l’inspection générale de l’éducation par la voix Fodé Issiagha Cissé, a posé une doléance.

« Je voudrais demander si cela est possible de mettre dans vos activités un plaidoyer en faveur de l’éducation mais le plaidoyer pour l’Assemblée nationale, parce que le gouvernement c’est l’exécutif, le gouvernement fait ce que l’Assemblée demande parce que c’est elle qui vote le budget. Si vous pouvez mettre cette activité de plaidoirie en faveur de l’éducation pour augmenter le budget de l’éducation, ce serait encore une bonne chose », a-t-il souhaité.

À préciser que la RSE est la mise en œuvre dans l’entreprise des concepts de développement durable. Il s’agit pour les entreprises de prendre en compte, volontairement, les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux dans leurs activités.

Maciré Camara

+224 628 112 098