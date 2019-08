Conakry : le concours « Yaguine et Fodé » lancé à l’intention des journalistes

A l’occasion d’une conférence de presse ce vendredi 30 août 2019, à la Maison de la Presse sise à Kipé, l’Association des Femmes Journalistes de Guinée (AFJ) en collaboration avec l’ambassade d’Italie a procédé au lancement officiel du concours d’excellence »Yaguine et Fodé ».

Financé par l’UNESCO, ce concours permettra de faire une distinction des meilleures productions journalistiques sur le phénomène de la migration. Ouvert depuis le 23 août dernier, ce concours s’étendra jusqu’au 13 octobre prochain.

Il s’agit d’un concours d’excellence en production journalistique sur le phénomène de migration ouvert à l’intention des journalistes exerçant sur le sol guinéen. La migration africaine est essentiellement intra-africaine, les chiffres indiquent que 4 migrants africains sur 5 restent avant tout sur le continent.

« Ces chiffres nous interpellent car, les images insoutenables, les récits dramatiques sur une jeunesse africaine, méritent l’attention des journalistes africains. C’est pourquoi, en tant que femmes mais aussi journalistes, nous avons décidé de nous pencher sur cette question pour susciter dans la profession un traitement plus juste et équitable du phénomène de la migration et de contribuer à donner une image des migrants plus réalistes auprès de l’opinion publique », souligne la vice-présidente de l’Association des Femmes Journalistes de Guinée (AFJ-Guinée) », Sidigbè Condé.

Selon Sidigbè Condé, ce concours qui s’adresse aux journalistes de toutes les catégories vise à encourager les reportages de qualité sur la migration. « Ce concours d’excellence Yaguine et Fodé en production journalistique sur le phénomène de migration est ouvert pour les journalistes exerçant sur le sol guinéen. Cette compétios est lancée à l’ intention des journalistes de la radio, tv, presse écrite et presse en ligne, de la photo journalisme et des blogueurs et blogueuses de Guinée. Elle est une manière d’encourager la production, la diffusion, publication et reportages de qualité sur la migration afin d’améliorer la couverture médiatique des questions migratoires », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, elle ajoute que « le prix Yaguine et Fodé » vise également à renforcer l’accès de l’opinion publique à l’information sur les questions migratoires. « Il vise notamment à informer les jeunes et les femmes sur les risque et les opportunités liées à la migration et renforcer l’accès de l’opinion publique à l’information sur les questions migratoires, par la production de contenus de qualité. Les reportages ne doivent traiter que des histoires de jeunes migrants et migrantes », a-t-elle précisé.

Lancé dans le cadre d’un projet intitulé «l’autonomisation des jeunes et lutte contre la migration irrégulière en Afrique à travers les médias», ce concours met l’accent sur plusieurs thématiques dont entre autres « migration féminine, jeunes et migration et la réintégration de jeunes migrants et migrantes de retour en Guinée… »

Maciré Camara

+224 628 11 20 98