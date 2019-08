Conakry : le ministre Mouctar Diallo donne le coup d’envoi de la formation de 50 PME de jeunes

Ce vendredi 30 août, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo a procédé au lancement officiel des travaux de l’atelier sur le renforcement des capacités de 50 PME jeunes en montage des dossiers d’appels d’offres(DAO) et en technique de Haute Intensité de Mains d’œuvres (HIMO). C’est une initiative du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes à travers la direction générale de l’AGETIPE, exécutée par le cabinet intellact consulting.

L’objectif de cet atelier qui débute du 2 au 6 septembre prochain est de doter les entreprises de jeunes concernées des outils qui leur permettront d’accéder et exécuter les marchés dans les travaux publics octroyés par l’Etat et les institutions à travers l’Agence Guineenne d’Exécution des travaux d’intérêt publics pour l’emploi (AGETIPE).

Selon, le directeur général de l’AGETIPE, Ahmed Sékou Mara, « en Guinée, les entreprises créées par les jeunes sont également confrontées à des difficultés de fonctionnement dont entre autres le manque de documents administratifs légaux, la faible connaissance des procédures d’obtention des marchés publics et même le manque de compétences dans leurs domaines respectifs. »

Ces difficultés entravent le développement des PME, a t- il ajouté. « Les empêchent d’innover et les poussent à se pencher davantage sur des activités de survie », dira-t-il, avant de rappeler que cette situation doit interpeller tous les intervenants du secteur de l’emploi et de la promotion des PME.

C’est dans ce cadre que la direction générale de l’AGETIPE a initié un programme de renforcement des capacités de 50 PME de jeunes à Conakry a-t il indiqué, avant de préciser :

« Notre objectif à travers ce programme est de contribuer à renforcer les capacités des PME et associations de jeunes afin qu’elles disposent de compétences requises, de connaissances suffisantes en savoir et savoir-faire en vue d’être compétitives sur le marché guinéen. Notre priorité est en effet d’impliquer plus fortement les PME de jeunes dans la mise en œuvre de nos activités. »

De son côté, le directeur général du cabinet intellact consulting, Ibrahima Camara a précisé qu’il « s’agit de former les PME de jeunes sur le montage des dossiers d’appels d’offres ; de doter les participants des outils de gestion d’une entreprise; de créer un espace de partage et de communication des PME participantes et de sensibiliser les PME sur l’avantage des techniques HIMO dans la réalisation des travaux d’utilité publique… »

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Mouctar Diallo s’est réjoui de cette initiative en ces Termes : « Nous sommes convaincus que la tenue de cet atelier permettra à l’AGETIPE de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises de jeunes évoluant dans le domaine des BTP, des travaux publics et de l’assainissement sur le territoire national. Et pour cela, je voudrais exprimer la reconnaissance de mon département au cabinet intellact consulting qui nous accompagne, dans la réalisation de cet objectif. Je souhaite que cet atelier de formation soit empreint de sérieux et de d’objectivité pour qu’en sortent les responsables d’entreprises qui iront inculquer les valeurs de ce concept à leur personnel… »

Elisa Camara

