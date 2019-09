Conakry : les activités de la 1ère édition du concours national sur l’entrepreneuriat jeune lancées

Lancement officiel ce jeudi 5 septembre, à Conakry des activités du concours national sur l’entrepreneuriat jeune « prix jeune entrepreneur et solidaire ». C’est une initiative de la plateforme ‘’jeunes solidaires’’. Cette 1ère édition dont la remise officielle est prévue pour le 25 novembre prochain ne concerne que les jeunes entrepreneurs ayant bénéficié de la part de la plateforme ‘’jeunes solidaires’’ du programme de formation en création et en gestion d’entreprise démarré en 2017.

Dans son allocution, Rose Millimono, chargé des questions de genre de ladite plateforme a rappelé : « Le prix jeune entrepreneur-e solidaire a pour objectif de stimuler et de récompenser les efforts de nos jeunes entrepreneur-es et potentiels/ potentielles entrepreneur-es de Conakry et de l’intérieur du pays ayant bénéficié de notre programme de formation en création et en gestion d’entreprise démarré en 2017. Les récipiendaires dans les 2 catégories en création et en gestion d’entreprise pourront ainsi bénéficier d’une aide financière substantielle et d’un accompagnement personnalisé par nos partenaires évoluant dans le secteur », a-t-elle déclaré.

A partir de ce jour 5 septembre marquant le démarrage du concours, a précisé le président de la commission d’organisation, Koman Kourouma, « la commission nationale d’organisation à travers les membres de jury composé des personnalités externes et indépendantes à notre organisation va commencer à réceptionner les dossiers de candidature. Après ce processus, une cérémonie sera organisée le 25 novembre prochain pour la remise officielle des prix aux heureux gagnants… »

« A cet effet, 320 jeunes ont bénéficié de cette formation en création et en gestion d’entreprise à Conakry et à l’intérieur du pays », a indiqué le représentant du partenaire technique et financier l’ONG Belge Trias, Youlan Taitard.

Selon ladite plateforme « jeunes solidaires », tout jeune entrepreneur intéressé à ce concours doit d’abord intégrer à leur plateforme pour suivre une formation.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22