Conakry : l’ITC lance un atelier de formation sur la sensibilisation à la qualité, la sécurité et aux normes des aliments

Le Centre du commerce international (ITC) a démarré ce lundi 28 octobre, un atelier de formation des formateurs sur la sensibilisation à la qualité, la sécurité et aux normes des aliments. Objectif, toucher un public varié allant des administrateurs, et/ou experts techniques des institutions nationales de la qualité (IGNM, ONCQ, MDA) et des organismes de promotion du commerce, AGUIPEX ou encore des associations sectorielles d’une part, et des jeunes diplômés dans le domaine de la qualité et sécurité sanitaire des produits d’autre part.

En plus d’aiguiller les jeunes entrepreneurs guinéens à l’importance de la qualité, cet atelier de formation vise aussi des résultats concrets allant dans le sens de l’acquisition et le renforcement de la connaissance des concepts, termes, et principes de base de la qualité.

C’est un atelier de cinq (5) jours à la suite duquel un certain nombre de formateurs formés en provenance de différentes régions animeront une campagne prévue sur la qualité dans les 8 régions ciblées par le projet.

Hema Menon est administratrice en formation pour ITC à Genève. « L’importance de cet atelier, c’est qu’il s’agit de la qualité, il s’agit de la sécurité sanitaire des aliments. Ce sont des enjeux très importants pour l’économie nationale non seulement au niveau national mais aussi à l’international. Donc, pendant ces cinq (5) jours de formation, nous allons former les formateurs guinéens qui vont sensibiliser les jeunes dans les régions et on va dérouler un programme de sensibilisation dans 8 régions pour commencer et sensibiliser jusqu’à 500 jeunes entrepreneurs, les gens qui travaillent dans les entreprises pour qu’ils comprennent bien qu’est-ce que c’est la qualité, qu’est-ce que c’est la culture qualité et comment améliorer les qualités, quelles sont les techniques de qualité pour avoir une compétitivité qui est plus élevée », explique-t-elle.

Cette formation s’inscrit dans le cadre des activités du programme INTEGRA liées au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs guinéens en matière de qualité et normes alimentaires. Au terme de cet atelier qui s’inscrit dans le résultat 6 du programme d’intégration socio-économique des jeunes en Guinée (INTEGRA), qui prévoit de développer des initiatives entrepreneuriales (start-up en auto-emploi/TPE/PME/coopératives) au sein d’incubateurs et qui sont adaptées aux besoins des jeunes, 500 entrepreneurs et jeunes porteurs de projets seront appuyés dans ce sens. Ismaël Souaré, conseiller au ministère du commerce et point focal du projet INTEGRA au sein dudit ministère, affirme que l’amélioration de la sécurité alimentaire des aliments sur le marché guinéen fait partie des préoccupations quotidiennes du ministère du commerce.

« Ce qui est attendu, c’est que d’une part, les institutions publiques en charge du contrôle du commerce puissent acquérir des connaissances nécessaires pour démultiplier les connaissances de norme et de qualité sur le terrain. D’autre part, que les acteurs, les producteurs, les vendeurs et les acheteurs puissent bénéficier des compétences qui vont être déployé pendant une semaine ici. Ça fait déjà partie de la volonté du gouvernement d’assainir le marché et dans ce cadre avec la coopération de l’union européenne le gouvernement guinéen dans le projet INTEGRA développe un certain nombre d’activités, la promotion de la qualité en fait partie », a-t-il dit.

A rappeler que cette initiative rentre dans le cadre de l’exécution du programme d’appui à l’intégration socioéconomique des jeunes INTEGRA visant à encourager les jeunes à l’auto-emploi et la création d’opportunités économiques durables, à la démarche qualité ainsi qu’aux différents acteurs du secteur de faire de celle-ci une stratégie de réussite dans les projets.

Maciré Camara