Conakry : l’opposition reporte sa marche prévue ce jeudi à Conakry

L’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo vient de reporter sa marche pacifique prévue ce jeudi 18 octobre sur l’autoroute Fidel Castro. Cette marche aura finalement lieu le mardi 23 octobre sur le même trajet.

L’annonce a été faite ce mercredi 17 octobre au sortie d’une réunion au quartier général de l’UFDG.

Pour Cellou Dalein Diallo, la raison de ce reporte est due à la marche funèbre qui sera organisé pour le jeune tué Ibrahima Bah, tué par balle lors des affrontements entre partisans de l’opposition et forces de l’ordre sur la route le prince.

« En raison de la marche funèbre qu’on a décidé d’organiser, on a décidé de reporter la marche pacifique au mardi 23 octobre sur le trajet, toujours le même tannerie, kénien, belle vue, terrasse du stade du 28 septembre. Nous profitons pour lancer un appel à tous les hommes et femmes attachés à la démocratie, à la justice et à la paix, de se mobiliser pour se prendre part à cette marche pacifique »a dit le chef de file de l’opposition entouré par quelques-uns de ses pairs.

Cellou Dalein et ses pairs de l’opposition se sont félicités de la réussite des deux journées ville morte qu’ils ont décrétés et ont réitéré leur volonté de poursuivre les manifestation pour dénoncer lé façon dont les conseils communaux et leurs exécutifs sont en train d’être installés .

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39