Conakry : une manifestation sur la route Le Prince…

L’autoroute Le Prince, en haute banlieue de Conakry, a été momentanément bloquée au niveau du rond-point T6 par des jeunes ce samedi 3 mars 2018. Ces jeunes ont bloqué la circulation contre la gendarmerie qu’ils accusent d’avoir faussé un conducteur de taxi moto et endommagé un véhicule sur leur passage sans s’arrêter.

« Ce matin, un voleur a été attrapé et la population voulait le lyncher, c’est ainsi que la gendarmerie est venue l’arracher dans les mains de la foule. Lors de leur retour, ils ont cogné un taxi-moto qui avait derrière lui une femme avec son bébé et la femme a été blessée, ils ne se sont pas arrêtés. Quand ils sont venus au niveau du rond-point, ils ont tapé un véhicule qui est complètement endommagé et là aussi ils ne se sont pas arrêtés. C’est ce qui a fait que les jeunes ont barré la route », a dit un des jeunes qui manifestaient.

Au moment où nous quittions les lieux, aucun véhicule ne pouvait passer entraînant un terrible embouteillage dans les deux sens de la route.

Thierno Sadou Diallo

