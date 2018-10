Conakry : le ministre Cheick Sacko préside la célébration du 73è anniversaire des Nations Unies

L’organisation des Nations Unies a célébré ce mercredi 24 octobre 2018 son 73è anniversaire. A Conakry, l’évènement s’est tenu au siège du Haut-commissariat des Nations Unies sis à Taouya, dans la commune de Ratoma.

Le thème retenu cette année est : ‘’Faire de l’ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables.’’ La rencontre a mobilisé un parterre de personnalités venues pour témoigner leur solidarité à l’endroit de cette institution qui s’inscrit dans le cadre de la paix et la sécurité sur le plan international.

Du côté du gouvernement guinéen, c’est le ministre d’Etat de la justice, Me Cheik Sako qui a transmis le message de solidarité et de bonne collaboration et a présenté les condoléances suite au décès de l’ancien secrétaire général de cette institution, Kofi Anna.

‘’Le 24 octobre de chaque année, est commémorée comme journée internationale des Nations Unies, regroupant en son sein les Etats qui ont accepté de remplir les obligations prévues par les Nations unies, en vue de sauvegarder la paix et la sécurité internationales et d’instituer entre les Etats une coopération politique, économique, sociale et culturelle fondée sur le respect du principe de l’égalité de droit des peuples. La République de Guinée, à l’instar des autres pays du monde s’inscrit dans cette dynamique en célébrant le 73è anniversaire de la création de l’organisation des Nations unies. Je tiens à transmettre au nom du président de la république et de son gouvernement, nos sincères condoléances à la famille onusienne suite au décès de M. Kofi Anna, ancien secrétaire général de l’institution qui aura dédié sa vie à la promotion de la paix, des droits de l’homme, du droit international et du multilatéralisme, mais aussi apprécier les efforts remarquables de Monsieur ANTONIO GUTTERRES pour la promotion des valeurs fondamentales’’, dira entre autres le ministre Cheick Sako.

Avant de terminer ses propos, le ministre a réitéré l’engagement du gouvernent de prendre part au renforcement des relations avec les Nations Unies qui existent depuis fort longtemps. ‘’Permettez-moi à l’occasion de cette journée mémorable de renouveler l’attachement indéfectible de la république de Guinée aux idéaux et objectifs fondamentaux de notre institution, l’organisation des nations unies’’, ajoute-t-il.

De son côté, le coordinateur par intérim de cette institution en Guinée, Marc Rubin a rappelé les missions et principes de l’organisation des Nations Unies tout en magnifiant leurs actions relatives à la contribution pour l’instauration d’une paix durable et la lutte contre la pauvreté en Afrique.

Mohamed cissé

+224 623 33 83 57