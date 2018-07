OGP : le nouveau directeur général à la rencontre des professionnels de la communication

Le nouveau directeur général de l’office guinéen de publicité (OGP) a rencontré ce vendredi 20 juillet à Conakry, les professionnels de la publicité. Cette rencontre vise à rassurer les professionnels de ce secteur en vue d’une meilleure collaboration.

Etaient présent à cette cérémonie, les représentants des démembrements de l’OGP, les représentants des collectivités locales et les professionnels de la publicité.

Au cours de cette rencontre de concertation, Ibrahima Capi Camara a dit sa disponibilité pour une collaboration franche.

« Je suis venu me présenter à vous les professionnels que vous êtes. Cette démarche nous l’avons commencée déjà, il y a pratiquement 10 jours. Avant vous, nous avons rencontré tous les opérateurs téléphoniques hormis Intercel (pub gratuite). Après les opérateurs téléphoniques, nous avons rendu visite au gouverneur de la ville, le général Mathurin Bangoura avec tout son cabinet. Avant tout ce circuit, c’est à vous d’abord, vous qui êtes dans cette salle. Je suis venu vous dire qu’en tant que nouveau directeur, je suis venu me présenter à vous et écouter vos doléances. Parce que celui qui m’a nommé comme directeur général de l’OGP, je sais quelle est la mission qu’il m’a confiée, je sais l’importance qu’il accorde à ce secteur. Le ministre de la communication et moi allons travailler main dans la main sous le conseil vigilant du conseil d’administration. Et tout cela n’est possible que lorsqu’il y a une entente, une concertation régulière entre les professionnels que vous êtes et nous qui sommes chargés de la régulation de la publicité », a dit le nouveau directeur de l’OGP.

Cette réunion de concertation a été une occasion pour les professionnels de poser les inquiétudes auxquelles ils sont confrontés.

« Nous vous remercions pour cette initiative en nous invitant à cette concertation que nous trouvons rassurante. Nous avons eu la chance de côtoyer beaucoup de directeurs au niveau de l’office guinéen de publicité. En entendant votre allocution, elle est rassurante et nous espérons que vous allez aller dans la continuité de cette initiative, on espère que vous n’allez pas accepter d’être victime de certaines machinations ou être influencé. Vu votre personnalité et l’intervention que vous avez faite, nous sommes optimistes. Nous espérons qu’on aura une collaboration saine, dans le respect mutuel, parce que pour nous agences de communication, il n’est pas possible de normaliser ce secteur de la publicité sans associer les professionnels de la communication », a dit Ibrahima Dieng, directeur général de l’agence de communication Easycom.

Après sa nomination à la tête de l’OGP, le nouveau directeur de cette société anonyme compte donner un nouveau souffle au secteur de la publicité. Avec cette rencontre, Ibrahima Capi Camara compte user de ses relations personnelles et amicales avec les professionnels de la communication pour dynamiser ce secteur devenu névralgique pour le développement de tout pays.

Thierno Sadou Diallo