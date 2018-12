Conakry : ouverture de l’atelier de sensibilisation sur la mise en place du mécanisme national d’alerte précoce en Guinée

La rencontre d’échanges et de renforcement des capacités des acteurs sociaux s’est ouverte ce mardi 11 décembre, dans un réceptif hôtelier à Conakry. L’initiative est de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle consiste à permettre aux participants d’avoir des notions de prévention de crises sociales pour l’instauration d’une paix durable dans les pays membres de l’organisation.

Le mot d’ouverture de cet atelier a été donné par le ministre d’État en charge des affaires présidenteilles et de la défense nationale Dr Mohamed Diané qui a transmis le message d’appréciation du président de la république et de son gouvernement. Il a ensuite annoncé la mise en place très prochainement d’un centre d’alerte précoce en Guinée.

‘’ Le président de la République et son gouvernement saluent l’initiative du bureau du mécanisme national d’alerte précoce. Après cet atelier, nous allons prendre toutes les dispositions pour mettre en place le centre précoce. Les pays qui ont initié pour la première fois vont nous servir d’exemple, nous allons profiter de leurs expériences pour renforcer d’avantage les capacités du centre qui sera mis en place dans notre pays’’, a-t-il indiqué.

Dans son discours de bienvenue, la représentante de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), LILIANE ALAPINI est revenue sur l’objectif de cette initiative des 15 pays membres de l’organisation.

‘’Cette initiative de nos chefs d’Etat vise à délocaliser le système d’alerte précoce au niveau de chaque pays. Etre plus proche de la population et rapidement prendre en charge les différentes crises. Par exemple, la sécurité alimentaire, les problèmes de transhumance, les problèmes de réchauffement climatique que nous vivons aujourd’hui, les problèmes d’inondation et de crise politique’’, a-t-elle martelé

Cet atelier de renforcement des capacités des acteurs sociaux a connu la présence de plusieurs personnes issues des organisations de la société civile, la gendarmerie, les médias. Au terme d’une journée d’échanges, les participants devront été capables de prévenir les dangers et les signaler au niveau du centre d’alerte précoce qui sera installé en Guinée.

Mohamed Cissé

