Conakry: la RADDHO-Guinée rend visite à Cellou Dalein Diallo

Les acteurs de l’Observatoire de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme en Guinée (RADDHO-Guinée) ont effectué un déplacement ce vendredi 26 octobre, au domicile privé du chef de file de l’opposition républicaine sis à Dixinn Bora.

Il était question pour eux de témoigner leur solidarité à l’endroit de Cellou Dalein Diallo, victime d’une ‘’tentative d’assassinat ‘’ lors de la dernière marche organisée par l’opposition républicaine à Conakry.

‘’L’objectif de notre visite chez le chef de file de l’opposition, c’est de venir exprimer d’abord notre indignation et notre profond regret par rapport à l’incident malheureux qui s’est passé le jour de la manifestation et la tentative d’assassinat contre le chef de file de l’opposition. Nous avons dès le lendemain, fait une communication officielle dans les médias et avons interpellé très rapidement le gouvernement face à sa responsabilité de mener une enquête crédible et très rapide pour situer les responsabilités par rapport à cet incident malheureux. En plus, nous avons interpellé le gouvernement de trouver très rapidement des gardes du corps pour Elhadj Cellou Dalein Diallo parce qu’il est le chef de file de l’opposition qui est une institution républicaine et, c’est prévu par les lois de la république. Alors en vertu de ces lois, il mérite protection et garantie de sa vie, c’est-à-dire tous les regards que les institutions méritent, il le mérite également. La RADDHO-Guinée a estimé que tous ceux qui sont derrière cette affaire ne sont pas contre Cellou Dalein Diallo mais, ils sont contre la paix, ils sont contre la quiétude et ils sont contre ce pays. Quiconque veut la paix dans notre pays ne peut pas s’aventurer de porter atteinte à sa vie parce que ce n’est pas une personne en tant que telle, mais ce qu’il incarne dans ce pays et à cause de cela, il mérite le regard de tous les guinéens’’, a dit Moussa Samoura, coordinateur général de cette organisation de la société civile.

En guise de réponse, le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo s’est réjoui de cette visite et a réitéré son engagement de poursuivre son combat pour ‘’le respect des lois du pays et dénoncer l’impunité en Guinée’’.

Mohamed cissé

+224 623-33-83-57